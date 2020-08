Alarmstufe Rot: Kampf ums Überleben für Bremer Veranstaltungsbranche

Wöchentliche Demo

+ © Kowalewski „Alarmstufe Rot“: der Demonstrationszug der Bremer Veranstaltungsbranche. Die Teilnehmer rollen Show-Cases und tragen alle einen Mund-Nasen-Schutz. Vorneweg: Der Bremer DJ Toddy. © Kowalewski

von Martin Kowalewski

Bremen – Verantwortungsvoll: Ein Demonstrationszug zieht am Mittwochmittag von Leibnizplatz zum Marktplatz, mit Mund-Nasen-Schutz und mit Corona-Sicherheitsabstand, organisiert vom Aktionsbündnis in der Veranstaltungsbranche „Alarmstufe Rot“. Auch der Bremer Veranstaltungsbranche geht in der Corona-Pandemie die Luft aus. Sie will von nun an wöchentlich demonstrieren.