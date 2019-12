Kamikaze-Spritztour durch Bremen: Betrunkene Honda-Fahrerin rammt mehrere Autos

Betrunken und uneinsichtig: Eine 65 Jahre alte Honda-Fahrerin hinterließ in Bremen eine Schneise der Verwüstung. Sie fuhr Slalom durch Walle und verursachte hohen Sachschaden.

Bremen - In bester Slalommanier war eine 65-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in Bremen unterwegs. Das Problem dabei war, dass sie ziemlich betrunken am Steuer saß und mindestens zehn Autos am Straßenrand beschädigte.

Die betrunkene Frau fuhr mit ihrem Honda im Bereich Elsflether Straße/Auf dem Pickkamp in Bremen-Walle umher und streifte mindestens zehn Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren. Die Slalomfahrt wurde von Anwohnern entdeckt, die die Polizei alarmierten. Die Beamten trafen die Kamikaze-Fahrerin in der Geestemünder Straße an, teilt die Polizei mit.

Bremen: Betrunkene Frau würgt Honda mehrfach ab

Die 65-Jährige würgte ihren Honda, der inzwischen quer auf der Fahrbahn stand, gleich mehrfach ab. Zunächst wollte die Betrunkene ihr Auto nicht verlassen, kam dann der Aufforderung der Bremer Polizeibeamten aber doch nach. Die Frau roch erheblich nach Alkohol, schwankte und musste sich am Wagen abstützen, um nicht zu fallen.

Die Polizisten nahmen die Frau zur Polizeiwache mit, um Blut entnehmen zu können. Die Bremerin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entstandene Sachschaden liegt bei mindestens 50.000 Euro.

In Syke nahe Bremen kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 6. Dabei ist ein BMW-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden.

jdw