Jugendliche sprühen mit Pfefferspray im Bus – zwei Verletzte

Jugendliche haben in einem Bus in Bremen mit Reizgas rumgesprüht. Zwei Menschen wurden verletzt. © Carmen Jaspersen/dpa

Eine Gruppe Jugendlicher sprühte am Sonntagabend mit Pfefferspray in einem Bus in Bremen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, berichtet die Polizei.

Bremen – Reizgasattacke in einem Linienbus in Bremen: Wie die Polizei berichtet, sprühte eine Gruppe Jugendlicher mit Pfefferspray, zwei Frauen wurden verletzt. Demnach wollte die Gruppe – drei Jungen und vier Mädchen, alle ungefähr im Alter von 14 bis 17 Jahren – gegen 18:20 Uhr an der Haltestelle Rotdornalle in Bremen-Burglesum aussteigen.

Dann soll ein Junge aus der Gruppe das Reizgas im Bus versprüht werden. Zwei weibliche Fahrgäste erlitten durch das Gas eine Reizung der Atemwege, teilte die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen: Der Täter mit dem Pfefferspray wurde als 190 Zentimeter groß und als zirka 14 bis 15 Jahre alt beschrieben. Er soll eine blau-weiße Jogginghose getragen haben.

Hinweise können beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen gegeben werden – Rufnummer: 0421-362 3888.

