Bremen: Jugendliche attackieren Kinder

Erneut Angriff in Vegesack

+ © - Erneut haben in Vegesack Jugendliche Kinder angegriffen und diese in Angst und Schrecken versetzt. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Elisabeth Gnuschke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – Schon wieder Vegesack: Fünf jugendliche Angreifer haben am Donnerstagnachmittag zwei Kinder in der Fußgängerzone attackiert. Das berichtete am Freitag die Polizei.