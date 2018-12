Geburts-Aktion zum Jahrestag

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das St.-Joseph-Stift in Schwachhausen feiert 2019 den 150. Jahrestag seiner Gründung – ein Jubiläum, das nun als Anlass für eine außergewöhnliche Aktion genommen wird. Das katholische Krankenhaus sucht die älteste dort geborene Person, sprich: jemanden, der nach 1931, dem Jahr der Inbetriebnahme der Geburtsstation, dort geboren wurde.

Anno 1869 war die Klinik als ständige Krankenstation mit vier Mauritzer Ordensschwestern gegründet worden. Die Einrichtung wuchs beständig und entwickelte sich zu einem modernen Krankenhaus. Das St.-Joseph-Stift ist die einzige katholische Klinik Bremens.

Und nun – eben – steht die Würdigung des 150-jährigen Bestehens an. „Diesen besonderen Geburtstag möchten wir mit jemandem feiern, dessen Leben in unserer Klinik begann“, sagt Geschäftsführer Torsten Jarchow zu der Jubiläums-Aktion. „Bei einem maximal in Frage kommenden Alter von 88 Jahren stehen die Chancen gut, dass sie oder er bei guter Gesundheit ist und mit Freude an den verschiedenen Feierlichkeiten unseres Hauses als Ehrengast teilnehmen kann.“

Menschen, die 1931 und in den Folgejahren im Bremer St.-Joseph-Stift das Licht der Welt erblickten, können sich per Telefon (0421/347-19 36) oder per E-Mail (an: presse@sjs-bremen.de) dort melden. Oder auch ganz klassisch per Brief, wie eine Sprecherin sagt. Die Anschrift lautet: St.-Joseph-Stift Bremen, Presse, Schwachhauser Heerstraße 54, 28209 Bremen.

Das St.-Joseph-Stift gilt als beliebte Geburtsklinik. Wie berichtet, wurde dort dieser Tage die 2 000. Geburt des laufenden Jahres gefeiert – das Jubiläums-Baby 2018 war die kleine Fatma.