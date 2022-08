Bremen ist ausgebucht!

Von: Jörg Esser

Touristenmagnet: Der Samba-Karneval wurde in diesem Jahr in den Juli verlegt. Und lockte viele auswärtige Gäste für mehrere Tage nach Bremen. © DPA/KLama

35000 Zuschauer bei den „Toten Hosen“, 10000 bei Peter Maffay. Und 15000 Teilnehmer beim CSD in der Innenstadt. Bremen ist voll. Und alle Hotelbetten sind belegt.

Bremen – Bremen ist ausgebucht! Diesen Status melden die Stadtbremer Hotels für das kommende Wochenende – und damit zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Konzerte von den „Toten Hosen“ und Peter Maffay sowie ein queerer Umzug zum Christopher Street Day (CSD) füllen die Stadt und die Hotelbetten. Auf den üblichen Portalen sowie im Service-Center des „Bremen Tourismus“ sei kein freies Bett fürs Wochenende mehr erhältlich, sagt Maike Bialek von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB).

Bremen ist ausgebucht: Kein freies Bett in Hotels

Unterdessen hat das Statistische Landesamt die Gästezahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Demnach wurden von Januar bis Juni 2022 in der Stadt Bremen 443 438 Ankünfte (plus 223,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum) und 881 465 Übernachtungen registriert. Diese Zahlen seien von diversen Lockdowns beeinflusst, heißt es. Herausragend sei allerdings der Juni 2022, dessen Gästezahlen um sechs Prozent über dem vorpandemischen Juni 2019 lag.

Etwa 85 Prozent aller Übernachtungen wurden im ersten Halbjahr 2022 von deutschen Gästen gebucht, so die Statistiker. Vor der Pandemie lag die Quote bei 80 Prozent. Der wichtigste Auslandsmarkt sind weiteren Angaben zufolge nach wie vor die Niederlande (19 489 Übernachtungen). Danach folgen Großbritannien (10 429 Übernachtungen) und die USA (8 255 Übernachtungen).

Niederlande vor Großbritannien

89 Hotels (mit mehr als zehn Betten) hatten im ersten Halbjahr in der Hansestadt 12 472 Gästebetten im Portfolio. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 96 Hotels mit insgesamt 12 343 Betten. Das zeigt, dass offensichtlich eine Anzahl an kleineren Hotels während der Pandemie geschlossen hat, zeitgleich aber ein paar größere eröffnet haben. Dazu gehören das Hotel „Unique by Atlantic“ im Tabakquartier, das „Meininger Hotel“ am neuen ZOB und das „Moxy Hotel“ in der Überseestadt. In Planung sei zudem für September die Wiedereröffnung des „Penta Hotels“ an der August-Bebel-Allee in der Vahr und im Bau sei das Hotel „John & Will“ mit 120 Zimmern in den acht rund 40 Meter hohen Betonrohren des alten Getreidesilos der Cornflakes-Fabrik auf dem ehemaligen Kellogg-Gelände auf der Überseeinsel.

„Die Lust auf Reisen ist ungebrochen“

Auch auch das Neun-Euro-Ticket brachte wohl eine Vielzahl von privaten und neuen Gästen in die Stadt, heißt es. „Wir haben im Frühjahr und Sommer auch ordentlich die Werbetrommel gerührt“, sagt Oliver Rau, als Geschäftsführer der WFB zuständig für Marketing und Tourismus. „Die Lust am Reisen ist bei den Deutschen jedoch ungebrochen. Das merken wir trotz oder wegen aller Widrigkeiten der vergangenen beiden Jahre.“