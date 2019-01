Iris Romero spielt in der Komödie „Dreibettzimmer“ auf dem Theaterschiff

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Sie erzählt mit Temperament und vielen Gesten, füllt das ganze Theaterschiff an der Tiefer mit Leben, zumal da am Vormittag sonst eigentlich noch nicht viel los ist. Und obwohl sie eigentlich krank ist. Wie mag es erst sein, wenn die Musicaldarstellerin Iris Romero kerngesund ist?

Nun, vielleicht liegt‘s ja auch am Bratapfeltee. Den nämlich, sagt die Künstlerin, habe sie die ganze Nacht getrunken. Gegen die Erkältung. Was anderes war nicht im Haus - im fernen Hamburg, wo Romero, die ihre Musicalausbildung am Konservatorium Wien gemacht hat, lebt. Nun aber ist sie Pendlerin, Pendlerin zwischen Hamburg und Bremen. Auf dem Theaterschiff spielt sie in der musikalischen Komödie „Dreibettzimmer“. Uraufführung: Donnerstag, 31. Januar, 20 Uhr.

Autorin Astrid Schulz legt damit nach „40 aufwärts“ und „Alles Sülze“ ihr drittes Stück vor. Gespielt wird es bis zum 27. April. Regie führt Oliver Geilhardt; Choreografie: Clarissa Karnikowski-Miehl; musikalische Leitung: David Wehle. Neben Iris Romero spielen Hanna Riehm, Marcus Rudolph, Jochen Simon und Harun Yildirim.

Romero spielt Hedda. „Sie ist lange verheiratet, ist Hausfrau und liebt ihren Mann über alles.“ Aber natürlich gibt es da einen Haken. „Es hat sich im Lauf der Zeit ziemlich viel Routine eingeschlichen, Hedda ist ein bisschen unzufrieden, kann die Sache aber nicht so recht ansprechen.“ Ihr Mann kriegt nicht mit, was los ist.

Und dann kommt ein anderer Mann ins Spiel. Romero: „Er ist so, wie Heddas Mann früher war. Der nimmt sie in den Arm, der bringt ihr Rosen mit.“ Es kommt zum Seitensprung - bei dem Hedda und ihr Liebhaber prompt vom Ehemann erwischt werden. Allerdings sehen die beiden Männer sich nicht so richtig, weil der Liebhaber ganz schnell aus dem Fenster hüpft. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd verletzen sich beide Männer. Und landen, wie der (Komödien-) Zufall es will, im selben Krankenzimmer. Natürlich, ohne voneinander zu wissen.

Daraus entspinnt sich, was Romero als „herrlich irrwitzige Verwechslungskomödie“ bezeichnet. „Wir haben schon Tränen gelacht bei den Proben.“ Etliche Hits begleiten das Geschehen - „von Prince bis Marianne Rosenberg“.

Damit eine Verwechslungskomödie funktioniert, muss sehr präzise gespielt werden. „Leute zum Lachen zu bringen, das ist nicht so einfach“, sagt Romero. „Man kann nicht auf die Bühne gehen und sagen, ich bin jetzt witzig. Man steht und fällt mit seinen Kollegen.“ Und natürlich mit dem Regisseur. Romero ist voll des Lobes, was Oliver Geilhardt angeht: „Er führt uns sehr gut. Er gibt uns auch die Freiheit, unseren eigenen Spaß zu haben, den Funken überspringen zu lassen.“ „Dreibettzimmer“ hat im zweiten Akt zudem als „weitere Herausforderung“ auch „ernstere Szenen“ - sozusagen die nachdenkliche Phase, bevor es auf das furiose Finale zugeht.

Und - wird alles gut? „Hedda versucht alles, um ihre Ehe zu retten“, sagt Iris Romero über ihre Bühnenfigur. Und fügt an: „Was ich an der Hedda so gern mag: dass sie so menschlich ist. Sie will einfach nur glücklich sein.“ Darauf einen Bratapfeltee.