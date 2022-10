Straßenraub in Bremer Innenstadt: Fünf Männer in Untersuchungshaft

Von: Elisabeth Gnuschke

Kampf gegen Straßenkriminalität: Die Bremer Polizei fasste bisher 22 Verdächtige. © Kuzaj

Reihenweise Überfälle in der Bremer Innenstadt - die Polizei setzte daraufhin eine Ermittlungsgruppe ein. Und die meldete jetzt Erfolge.

Bremen – Immer wieder Überfälle rund um die Bremer Innenstadt. Das Muster stets ähnlich, die Beschreibung der Räuber ebenfalls: Junge Männer, allein oder zu mehreren, reißen Passanten die Goldkette vom Hals, die teure Uhr vom Handgelenk, die Luxus-Handtasche vom Arm. Nun meldet die extra eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei erste Erfolge. Die Beamten fassten bei elf Überfällen 22 Verdächtige. Fünf Zuwanderer kamen in Untersuchungshaft.

Im Vorbeigehen Uhr vom Handgelenk gerissen

Seit Monaten alle paar Tage Überfälle in der Innenstadt, und das mitten am Tag, wenn es noch hell ist. Beim Bummel in der Böttcherstraße wird ein Paar überfallen, Jugendliche werden geschlagen und gezwungen, ihr Handy herauszugeben. Besonders dreist: Im Vorbeigehen zieht ein Täter einem Gast, der vor einem Lokal an der Schlachte sitzt, die teure Uhr vom Arm. Die Beschreibungen der Räuber sind immer gleich: Männer, meistens jung, mit dunklem Teint. Die steigende Straßenkriminalität ist Gesprächsthema in den Medien und bei den Menschen.

Straßenraub in Bremen: Polizei fasst 22 Verdächtige

Im September reagierte die Polizei und richtete eine spezielle Ermittlungsgruppe in der Innenstadt ein. Über die Zahl der Beamten bewahrt sie Stillschweigen. Nur so viel: „Es gibt eine einge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei.“ Im Einsatz sind den Angaben zufolge auch Zivilkräfte. Am Mittwochnachmittag gab es nun eine Zwischenbilanz. Durch die „intensiven Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den anderen Behörden“ fassten die Ermittler 22 Verdächtige bei elf Taten, berichtete Polizeisprecherin Kerstin Fischer.

Alle mutmaßlichen Täter sind laut Polizei Ausländer, insbesondere aus Algerien, Marokko und Tunesien. Der jüngste Verdächtige ist 16, der ältestes 50 Jahre alt, die meisten um die 20. Ihnen werden überwiegend gewerbsmäßige und arbeitsteilige Diebstahlsdelikte vorgeworfen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten insbesondere Handys, Bargeld, Portemonnaies, EC-Karten und Personalpapiere, so Fischer. „Einige hatten Einhandmesser und Pfeffersprays dabei“, hieß es weiter.

Straßenraub in Bremer Innenstadt: Fünf Haftbefehle

Zuletzt wurde am Dienstag Haftbefehl gegen einen 27-jährigen Somalier erlassen, der in der Löningstraße versucht haben soll, einem 24-Jährigen das Bargeld aus der Jackentasche zu ziehen. Der 24-Jährige bemerkte dies, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, berichtete Fischer. Der Räuber soll versucht haben, das Opfer mit einer Flasche zu schlagen. Als der 24-Jährige am Boden lag, soll der 27-Jährige ihm Wertgegenstände und Mobiltelefon aus der Jacke gestohlen haben. Teile der Beute stellte die Polizei sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Haftbefehle gegen fünf Flüchtlinge im Alter von 18 bis 27 Jahren. Heißt: Sie kamen hinter Gitter. Weitere Haftprüfungen stehen aktuell noch aus, sagte die Sprecherin. Die Polizei werde die Maßnahmen konzentriert fortsetzen, hieß es.