Kam nicht an Kindergartengruppe vorbei: Radfahrer zückt Reizgas

Von: Marcel Prigge

Teilen

Gegen drei Polizisten aus Delmenhorst laufen derzeit Ermittlungen wegen Körperverletzung. Die Beamten sollen einen Betrunkenen verletzt haben. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Ein 68-jähriger Mann kam mit seinem Fahrrad in der Bremer Altstadt nicht an einer Kindergartengruppe vorbei. Ein Streit entstand. Dann wurde Reizgas eingesetzt.

Bremen – In der Innenstadt in Bremen ist am Montagmittag, 18. Juli 2022, ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad nicht an einer Kindergartengruppe vorbeigekommen. Nach einem Streit rastete er aus und setzte Reizgas ein. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Radfahrer zückt Reizgas: 68-Jähriger kam nicht an Kindergartengruppe vorbei

Nach Angaben der Polizei Bremen befuhr der 68-jährige Bremer mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße Am Wall. Er habe an einer Kindergartengruppe vorbei gewollt, die denselben Weg nutzte. „Die begleitenden Erzieherinnen und Erzieher baten den Mann, die Straßenseite zu wechseln, um den korrekten Radweg zu nutzen“, heißt es im Polizeibericht. Das sah der Mann jedoch nicht ein.

Mann rastet in Bremer Innenstadt aus: Pfefferspray verletzt mehrere Menschen

Es sei ein verbaler Streit entstanden. Daraufhin habe der 68-Jährige sein Rad beiseite geworfen und damit ein geparktes Auto beschädigt. Außerdem habe er mit seinem Fahrradschloss, das er in der Hand hielt, gedroht. Als Passanten die Situation klären wollten, zog der Mann ein Pfefferspray. Mit dem Reizgas verletzte er laut Polizei gleich vier Männer – zwei von ihnen mussten später von Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Kinder blieben unverletzt.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Bei der Festnahme Widerstand geleistet: 68-Jähriger psychiatrisch begutachtet

„Der 68 Jahre alte Mann leistete bei seiner Festnahme durch die Polizei Widerstand“, heißt es weiter. Er sei durch den psychiatrischen Dienst begutachtet, am Abend aber entlassen worden. Die Polizei fertigte gegen ihn Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Weitere Blaulichtmeldungen: Mit Güllefässern gegen Waldbrand – Traktor erfasst Motorradfahrer

Ein brennender Traktor hat am gestrigen Montag, 18. Juli 2022, in Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen einen Flächenbrand an einem Waldrand ausgelöst. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Unerwartete Unterstützung erhielten sie von Landwirten.

Am Montagabend, 18. Juli 2022, ist ein 20-jähriger Motorradfahrer von einem Traktor angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei Dornum im Landkreis Aurich. Der Zweiradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.