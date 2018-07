Lebenshilfe Bremen eröffnet Appartementhaus in Gröpelingen

Bremen - Von Viviane Reineking. Beim Gedanken an ihren bevorstehenden Umzug fängt Jessica Helfers an zu strahlen. „Riesig“ freue sie sich, erzählt die 34-Jährige erwartungsvoll, „alle Möbel sind schon ausgesucht“. Anfang August ist es endlich soweit: Dann ziehen die ersten Bewohner in die „Bunte Berse“ ein. Am Mittwochmorgen feierten sie gemeinsam mit Freunden, Anwohnern und Betreuern die offizielle Eröffnung des neuen Appartementhauses der Lebenshilfe in Gröpelingen.

Noch stehen Bauzäune auf dem Grundstück an der Bersestraße 4, die letzten Pflastersteine werden gerade verlegt. In den Wohnungen des länglichen Gebäudes mit taubenblau-hellgrauer Fassade stehen schon ein paar Möbel, dazu ein paar Umzugskartons. Nach 20 Monaten Bauzeit kommt Leben in das Haus, das wie das Wohnquartier „Bunte Berse“ heißt. Der Großteil der Bewohner kommt aus der ältesten, 1971 erbauten Wohneinrichtung der Lebenshilfe Bremen in der Fischerhuder Straße.

Mit dem vom Bremer Architektenbüro Tilgner & Grotz entworfenen Neubau beginne ein neues Wohnen für Menschen mit Behinderung, sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Andreas Hoops. Denn das als inklusives Wohnprojekt konzipierte Appartementhaus solle den Menschen aus der Fischerhuder Straße neben dem betreuten Wohnen mehr Privatsphäre durch Rückzugsmöglichkeiten bieten. Elf Wohnungen für Menschen mit geistiger Behinderung verteilen sich auf zwei Etagen in dem Gebäude mit einer Fläche von knapp 2 400 Quadratmetern. Gelebt wird in einer Vierer-Wohngemeinschaft, zwei Zweier-WGs und acht Einzelappartements. Dazu kommt ein großer Gemeinschaftsraum mit Terrasse. Alle Wohnungen haben ein eigenes, großes Bad und eine Küchenzeile, jeder Bewohner seine eigene Haustür samt Klingel. Ein großer Unterschied zur alten Einrichtung in der Fischerhuder Straße, in der es neben den Zimmern für die Bewohner Gemeinschaftsküchen und -bäder gibt. Im Vorfeld des neuen Bundesteilhabegesetzes, das ab dem Jahr 2020 komplett gelte, bekomme jeder Bewohner außerdem seinen eigenen Mietvertrag, sagt Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

+ Die Küchenzeile steht schon, der hölzerne Esstisch ebenfalls: Anfang August ziehen Jessica Helfers und Jörg Balzer aus der ältesten Wohneinrichtung der Lebenshilfe in ihre geräumige Zweier-WG in der „Bunten Berse“. © Reineking

Jessica Helfers zieht zusammen mit ihrem Bekannten Jörg Balzer (32) in eine Zweier-WG. „Hell und luxuriös“, findet Helfers ihr neues Zuhause, das alte dagegen sei eng und stickig. Beide kennen sich aus der Schule, haben hier ihr eigenes Zimmer, dazu einen großen Flur und einen offenen Wohn- und Essbereich.

Ausgesucht haben die Bewohner ihre Einrichtung zusammen mit den Betreuern. Gisela Röhrig ist bereits seit 40 Jahren als Betreuungskraft bei der Lebenshilfe im Einsatz: „Wir haben gemeinsam Kataloge und Prospekte angeschaut und sind ins Möbelhaus gegangen.“ „Sie konnten ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen“, sagt Regina Piontek, stellvertretende Vorsitzende im Vorstand der Lebenshilfe Bremen. „Kleine Schritte zur Realisierung der Selbstständigkeit sind wichtig.“

Zweites komplett neu gebautes Haus

Die „Bunte Berse“ ist das zweite Haus nach dem Projekt im Buntentorsteinweg (Eröffnung 2014), das die Lebenshilfe komplett neu gebaut hat. Elf Wohnungen in der „Bunten Berse“ wurden frei vermietet, „um das bunte und vielfältige Miteinander zu stärken“, so Verwaltungsleiter Dieter Mörk. Einziehen werden hier Menschen unterschiedlichen Alters – „von jungen Leuten bis zu Rentnerinnen“. Ziel sei es, das nachbarschaftliche Wohnen und gegenseitige Hilfestellung zu fördern. „Ein Kontakt zwischen den Bewohnern ist erwünscht, aber keine Pflicht“, so der Geschäftsführer. „Solche inklusiven Wohnprojekte wollen wir in Bremen in noch größerer Anzahl verwirklichen“, kündigte Stahmann an.

Zu dem Grundstück gekommen ist die Lebenshilfe, weil der Investor für ein Wohnprojekt an dieser Stelle abgesprungen war. „Da die Einrichtung in der Fischerhuder Straße ganz in der Nähe liegt, die Bewohner das Quartier gut kennen, haben wir uns gedacht: Das passt super, so Mörk.

Das neue, rund vier Millionen Euro teure Gebäude schließt eine Lücke im Wohnquartier „Bunte Berse“ zwischen einem Wohnhaus der Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq) an der Waller Heerstraße und einem Haus des Vereins „Bunte Berse – Komsu“ (Türkisch für Nachbar). Und auch hier setzt man auf den Austausch zwischen den Bewohnern: Ein breiter Durchgang verbindet die drei Gebäude dieses bunten Quartiers.