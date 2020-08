Bremen – 45 Betrugstaten, zehn weitere Fälle von Stalking (Nachstellung) sowie diverse andere Delikte – so liest sich die Anklage gegen einen 32-Jährigen, dem seit Juli der Prozess gemacht wird. Am Mittwoch wurde vor der Strafkammer 3 des Bremer Landgerichts das Bundeszentralregister des Mannes verlesen. Demnach begann die kriminelle Laufbahn des Angeklagten schon vor vielen Jahren.

Mehr als sechs Monate, das räumte der Mann mittlerweile ein, stellte er homosexuelle Männer im Internet bloß. Er diffamierte sie, machte intime Details aus ihren Leben öffentlich. Er bedrohte sie, bestellte in ihren Namen verschiedenste Waren – und ließ die Rechnungen an die ahnungslosen Opfer schicken. Persönlich hatte er nie einen der Männer kennengelernt, sie alle wurden durch Zufall zum Spielball des heute 32-Jährigen

Bereits am zweiten Prozesstag im Juli hatte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt und dabei nicht nur die massenhaften Betrugstaten und das permanente Stalking von Homosexuellen eingeräumt, sondern auch über seine Motive gesprochen. Nach einem Gefängnisaufenthalt, in dem er nach eigener Aussage vergewaltigt worden sei, habe es für ihn nur einen Ausweg gegeben, mit dem Erlebten klarzukommen: „Ich wollte andere leiden sehen, damit mein Leid gelindert wird“, sagte der Mann.

Bremen: Immer wieder kriminell – fast jährlich neue Delikte

So sehr der Angeklagte sich in den Folgejahren mit Glückspielen und Internetbetrug auseinandersetzte, so intensiv hat der Mann auch die deutsche Justiz seit Jahren beschäftigt. Zwölf Eintragungen finden sich in seinem Bundeszentralregister (BZR) wieder, der Großteil geht auf Betrugstaten zurück. Bereits 2003, im Alter von 15 Jahren, lief das erste Verfahren wegen Betrugs gegen den Mann, beinahe jährlich kamen neue Delikte hinzu.

Zwischen 2007 und 2009 fand sich der Mann insgesamt fünfmal vor Amtsgerichten wieder. Die Vorwürfe: Betrug, Körperverletzung, Urkundenfälschung. Bis 2010 kam der Angeklagte stets mit Arbeitsstunden und Geldstrafen davon, doch das änderte sich 2011, als ihn das Amtsgericht Achim wegen Betrugs in fünf Fällen zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilte.

Bremen: Immer wieder kriminell – Gutachten am nächsten Prozesstag

2015 folgte die vorerst letzte Verurteilung. Dieses Mal musste er sich vor dem Amtsgericht in Achim wegen Betrugs in zwölf Fällen verantworten – ein Jahr und fünf Monate auf Bewährung lautete das Urteil damals. Die Bewährungszeit wurde auf zwei Jahre festgelegt, so dass die nun verhandelten Taten während einer laufenden Bewährung begangen wurden.

Wie der Richterspruch in diesem Verfahren ausfällt, bleibt abzuwarten. Ob die Unterbringung in einer forensischen Klinik angeordnet wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Doch dazu muss die Kammer das psychiatrische Gutachten abwarten, das am nächsten Prozesstag (Mittwoch, 26. August) erwartet wird.

Ein Urteil könnte bereits zwei Tage später, am 28. August, gesprochen werden.

Von Steffen Koller