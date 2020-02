Imbiss am Stadionbad geht in Flammen auf - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Polizei sucht Zeugen

Ein Imbiss ist in Bremen in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Ein Imbiss am Stadionbad hat am Montagmorgen in voller Ausdehnung gebrannt. Das Feuer griff auch auf ein Nachbarhaus über. „Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der schweren Brandstiftung und sucht Zeugen“, sagte eine Sprecherin.