Bremen im Spiegel der Kunst

Von: Thomas Kuzaj

Das Bremer Veranstaltungsschiff „de Liefde“ im Original und auf der Staffelei von Frank Suplie von den Norddeutschen Realisten. © Overbeck-Museum

Bremen – „In einer Zeit, deren Kunst geprägt ist von Digitalisierung, Materialmix und Abstraktion, malen die Norddeutschen Realisten ,auf Sicht‘, das heißt: Sie malen, was sie sehen“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Leiterin des Overbeck-Museums in Vegesack. „Als Landschafts- und Freilichtmaler überführen sie damit eine längst verloren geglaubte Tradition in die Gegenwart und entwickeln sie weiter.“

Dabei gehen sie planvoll vor. Seit etwa 30 Jahren treffen sich die Künstlerinnen und Künstler in wechselnder Besetzung, um im Freien zu malen. In mehrtägigen Symposien kommt die Gruppe an unterschiedlichen Orten zusammen, bevorzugte Motive sind norddeutsche Landschaften und maritime Themen. Ausstellungen und Kataloge dokumentieren die Zusammenkünfte.

Erstmals haben die Norddeutschen Realisten nun in Bremen gemalt. Auf Einladung des Overbeck-Museums gab es im Juni und im September vergangenen Jahres gleich zwei Symposien in der Hansestadt. Margreet Boonstra, Tobias Duwe, André Krigar, Meike Lipp, Mathias Meinel, Lars Möller, Frank Suplie, Till Warwas und Corinna Weiner malten Bremer Motive – und zwar sehr unterschiedliche; das Spektrum reicht vom Bunker „Valentin“ in Farge bis zur Rolandmühle in der Überseestadt, von Knoops Park in Lesum bis zum Osterdeich, von der Alten Hafenstraße in Vegesack bis zum Welterbe Bremer Rathaus.

140 Kunstwerke an drei verschiedenen Ausstellungsorten

140 Arbeiten sind auf diese Weise entstanden, die jetzt zeitgleich an drei verschiedenen Orten ausgestellt werden: Vom 5. März bis zum 16. Juli sind sie im Overbeck-Museum an der Alten Hafenstraße 30, im Hafenmuseum (Speicher XI, Überseestadt) und im Vegesacker Geschichtenhaus zu sehen. „Bremen im Spiegel der zeitgenössischen Kunst – die Ausstellung verbindet den hohen Wiedererkennungswert der Motive mit hochkarätigem Kunstgenuss“, so Pourshirazi. Ausstellungseröffnung im Overbeck-Museum: Sonnabend, 4. März, 14 Uhr; im Vegesacker Geschichtenhaus: Sonnabend, 4. März, 16 Uhr; im Hafenmuseum: Sonntag, 5. März, 11 Uhr.