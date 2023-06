„Im Kopf des Bösen“: Ein Krimi von Petermann und Mattfeldt in Arbeitsteilung

Von: Ralf Sussek

Teilen

Am Erscheinungstag ihres ersten gemeinsamen Buches haben Petra Mattfeldt und Axel Petermann den Krimi bei einer Lesung in Bremen vorgestellt. © Sussek

Er ist gerade erschienen, der erste gemeinsame Krimi der Autoren Axel Petermann und Petra Mattfeldt. Am Mittwochabend haben sie in Bremen zum ersten Mal aus dem „True-Crime-Thriller“ vorgelesen.

Bremen – Es ist eine gelöste Atmosphäre am Mittwochabend in der Thalia-Filiale in der Obernstraße. Vor 100 Gästen plaudern Petra Mattfeldt und Axel Petermann über die Entstehung ihres ersten gemeinsamen Romans, der gerade an diesem Tag erschienen ist. Zwischendurch lesen sie einige Passagen. Vor ihnen auf einem kleinen Holztisch steht eine Spieluhr mit einer Ballerina und liegt ein kleiner Teddybär in einem Matrosenanzug. Nicht ohne Grund: Beides spielt in ihrem Buch eine wichtige Rolle.

Krimi „Im Kopf des Bösen“ basiert auf echtem Kriminalfall

Der echte Kriminalfall, auf dem der Roman basiert, liegt lange zurück. „Vor 100 Jahren wurde die erste Leiche gefunden“, sagt Petra Mattfeldt zu Beginn. Das Kind war das Opfer des Serienmörders Adolf Seefeld, der auch „Sandmann“ genannt wurde. Mindestens zwölf Jungen soll er getötet haben. Die Kinder schienen zu schlafen, als man sie fand. Die charakteristische Begehungsweise ist wie gemacht für die operative Fallanalyse, die es damals noch nicht gab.

„Wer war denn eigentlich ,der Sandmann‘?“ fragt Petermann, einst Leiter der Mordkommission in Bremen, bundesweit bekannter Fallanalytiker, Autor und Berater von TV-Formaten in die Runde. Er beschreibt ihn als „gewaltlos, aber Menschen starben trotzdem“, als jemanden, der seine Taten bedauert und emotional wiedergutmachen möchte. Und so drückte der „Sandmann“ seinen toten Opfern, den kleinen Jungen, einen Teddybären in einem Matrosenanzug in die Arme.

„Wir haben etwas Neues gemacht“, sagt Mattfeldt. „True-Crime-Thriller“, nennt es die 51-Jährige, die unter den Pseudonymen Caren Benedikt („Die Duftnäherin“) und Ellin Carsta („Die Hansen-Saga“) bereits mehrere Bücher verfasst und millionenfach verkauft hat. Ein historisches Ereignis, transportiert in die Gegenwart, gesehen unter dem Blickwinkel eines Polizeipraktikers – das ist die Quintessenz von „Im Kopf des Bösen. Der Sandmann“.

Eine eigenwillige Protagonistin des Romans ist die operative Fallanalytikerin Sophie Kaiser. Sie ist ambitioniert und beharrlich – und hat das Asperger-Syndrom. Sie spricht in Gedanken mit den Opfern oder Tätern. Durch ihre andere Sichtweise und ihr Vermögen, die Spuren eines Tatortes zu lesen und zu analysieren, ist sie so erfolgreich in ihrem Job. Kontrapunkt ist Kommissar Leonhard Michels, den Sophies Eigenheiten nicht aus der Ruhe bringen. Das Team stellt zwischen vermeintlich verschiedenen Fällen eine Verbindung her: der Serie von sechs toten Jungen, die mit einem Teddybär im Arm aufgefunden werden, und einer Familienträgödie an einem Weihnachtsabend, als ein Vater seine Frau, seine drei Kinder und deren Großeltern erschossen haben soll und danach Selbstmord begeht.

Auch wenn es die erste gemeinsame Lesung der beiden ist – Mattfeldt und Petermann erlauben viele Fragen, präsentieren sich harmonisch, offen und herzlich. Sie kennen sich zwar schon länger, die Zusammenarbeit scheint jedoch aus einem anderen Grund gut zu funktionieren. „Berufliche Erfahrung trifft schriftstellerische Kreativität“, beschreibt es Petermann. Und Schnelligkeit, möchte man ergänzen. Die Vielschreiberin Mattfeldt („ich schreibe sechs Bücher im Jahr“) übernimmt diesen Teil, Petermann konzipiert mit, bringt sein Fachwissen ein. Die Arbeitsteilung hat einen guten Grund: „Petra braucht zwei bis drei Monate für ein Buch, ich zwei bis drei Jahre“, sagt er und lacht dabei. Die Zuhörer lachen mit.

Ein wenig trafen bei der Zusammenarbeit zwei Welten aufeinander – einmal aber anders als gedacht. Als, wie Mattfeldt berichtet, sie in einer Szene das SEK ein Gebäude stürmen lässt (so wie es in der Realität geschehen würde), machte Petermann den Einwand: „Da muss Sophie mit rein.“ Wie es nur im Fernsehen wäre. „Ich war eben realistisch“, verteidigt Mattfeldt ihre Version. „Aber das ist langweilig“, entgegnet Petermann, „das ist doch ein Roman.“ Man kann sich denken, wie es im Buch schließlich abläuft. . .