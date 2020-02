24-jähriger Bremer tot in Wohnung gefunden: Freundin festgenommen

Mordkommission ermittelt

Ein 24-jähriger Mann ist in Bremen-Huchting am Freitagabend tot in seiner Wohnung gefunden worden. Weil der 24-Jährige schwere Verletzungen aufwies, ermittelt nun die Mordkommission. Im Zusammenhang mit der Tat gibt es bereits eine Festnahme.