Gruppe schlägt und tritt auf 13-Jährigen ein und verletzt ihn am Kopf

Ein 13 Jahre alter Jugendlicher ist am Freitag von einer Personengruppe angegriffen und unter anderem am Kopf verletzt worden. Der 13-Jährige hatte zuvor versucht, einem Bekannten zu entkommen.

Bremen - Eine Gruppe von acht Personen hat am Freitag gegen 19 Uhr einen 13-jährigen Jungen in Bremen-Huchting laut Angaben der Polizei zusammengeschlagen und ihn gegen den Kopf getreten.

Der 13-jährige Junge war laut einer Pressemeldung der Beamten in einem Einkaufszentrum an der Straße „Alter Dorfweg“ unterwegs, als er auf einen ihm flüchtig Bekannten traf. Durch diesen fühlte sich der 13-Jährige bedroht und verließ das Einkaufszentrum in Richtung des Parks „Links der Weser“.

Am „Hohenhorster Weg“ bemerkte er, dass er von einer achtköpfigen Gruppe verfolgt wurde. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe griff ihn offenbar unvermittelt an, sodass der 13-Jährige zu Boden ging, heißt von der Polizei weiter. Liegend wurde er nach seinen Angaben von mindestens drei Personen getreten, auch gegen den Kopf, heißt es weiter. Anschließend habe sich die Gruppe entfernt. Der 13-Jährige wurde unter anderem mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bremen sucht nun nach Zeugen, die am Freitag gegen 19 Uhr diesen Angriff oder etwas Ungewöhnliches am „Hohenhorster Weg“ oder in der näheren Umgebung beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421/3623888 zu melden.

Rubriklistenbild: © picture-alliance / dpa