Die Hoteliers Detlef und Jan Pauls eröffnen ein Appartement-Haus im Technologiepark

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das Bild auf der Fassade ist ein echter Blickfang. Ein riesengroßes Vogelnest ist da zu sehen – mitten im Technologiepark und in Nachbarschaft des Universums. Das Nest zieht die Blicke auf sich. Zugleich steht es für das, was hinter der Fassade zu finden ist. Am Freitag wurde das Haus mit den Namen „7Things – my favorite apartment“ eingeweiht.

Der Name erinnert an etwas. Und richtig. Gleich nebenan steht „7Things – my basic hotel“. Vor fünf Jahren hatten Detlef und Jan Pauls, Inhaber des Vier-Sterne-Hotels Munte am Stadtwald, das Haus eröffnet. Mitarbeiter, Besucher und Gäste von Uni und Unternehmen im Technologiepark wollten sie mit dem 4,1 Millionen Euro teuren Neubau mit den charakteristischen Holzelementen an der Fassade ansprechen. Der Name steht für die sprichwörtlichen „sieben Sachen“, die ein Reisender einpackt, in diesem Haus aber schon vorfinden soll.

Nun, das Konzept ging auf – nicht zuletzt auch wegen der verkehrsgünstigen Lage. Die Autobahn ist nicht weit. Busse und Bahnen halten praktisch vor der Tür – direkt geht‘s von hier in Richtung Hauptbahnhof, Innenstadt und Flughafen.

Aber: „Es hat immer wieder Anfragen zur längerfristigen Unterbringung von Mitarbeitern und Gästen der ortsansässigen Unternehmen, Institute und Fachbereiche der Universität gegeben“, so Detlef Pauls: „Mit dem Boarding House ,7Things – my favorite apartment‘ wollen wir diese Angebotslücke nun schließen“. Wer für mehrere Wochen oder Monate ein Zuhause in Bremen sucht, findet es nun in dem Neubau mit dem Nest – das ist die Idee. Gäste können zum möblierten Appartement Elemente wie beispielsweise das Frühstück im Hotel nebenan hinzubuchen.

Sämtliche Zwei-Zimmer-Appartements – die kleinsten mit einer Fläche von 28 Quadratmetern, die größten mit 40 Quadratmetern – haben eine voll ausgestattete integrierte Küche im Wohnraum und High-Speed-W-Lan. Auch an rollstuhlgerechte Wohnungen auf Zeit wurde gedacht. Zum „7Things – my favorite apartment“ gehören insgesamt 51 Apartments.

Im Erdgeschoss des Baus an der Universitätsallee 4 sind zudem neue Räume für die Kindertagesstätte „Entdeckerkids“ entstanden, die hier 80 Mädchen und Jungen betreut. In das Gesamtprojekt – also: Boarding House plus Kita – haben die Hoteliers etwa 6,6 Millionen Euro investiert.

Zuhause auf Zeit – das liegt offenbar im Trend. Oder jedenfalls kommt es Bedürfnissen von Unternehmen und Einrichtungen wie der Uni nahe. Wie berichtet, hat dieser Tage auch an der Sögestraße ein Appartement-Haus für Kurz- und Langzeitaufenthalte eröffnet – dort mit 38 Wohnungen auf fünf Etagen des historischen Seidenhauses Koopmann aus dem Jahr 1911.