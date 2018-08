Hotelgast schlägt zwei Räuber in die Flucht 

Bremen - Ein couragierter Zeuge hat Montagabend den Überfall auf ein Hotel vereitelt und die beiden Täter zur Flucht veranlasst. Bei seinem Eingreifen wurde der 56-Jährige Mann allerdings verletzt.

Wie die Polizei berichtet, stand der 56-jährige Hesse an der Rezeption, als plötzlich der Räuber neben ihm auftauchte und die 48-jährige Hotelangestellte hinter dem Tresen mit einer Waffe bedrohte. Der Mann forderte die Herausgabe von Geld. In diesem Augenblick mischte sich der Hotelgast ein. Daraus entstand ein Gerangel mit dem Täter, der nun flüchten wollte. Als der 56-Jährige ihn festhielt, schlug der Räuber mit seiner Waffe auf den Kopf des Gastes ein. Ein zweiter Täter hatte in der Zwischenzeit ebenfalls das Hotel betreten. Er flüchtete gemeinsam mit dem Bewaffneten. Der Zeuge erlitt leichte Kopfverletzungen.

Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben: Der Wortführer ist etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, hat eine dunkle Hautfarbe, bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Kappe. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole. Der Zweite ist circa 1,80 Meter groß, er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und Handschuhe. Hinweise zu den beiden Männern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa