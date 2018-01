Vierjähriger von Lkw angefahren und schwer verletzt

Bremen - Ein vierjähriges Kind wurde am Samstag in Hemelingen von einem Lkw angefahren und dabei schwer verletzt.

Gegen 16.10 Uhr fuhr der Junge mit seiner 40-jährigen Mutter auf dem Fahrrad die Thalenhorststraße in Richtung Hans-Bredow-Straße entlang. Der Junge hatte dabei einige Meter Abstand zu seiner Mutter, teilt die Polizei mit.

Als die beiden die Straße „Zum Panrepel“ an der dortigen Ampel überqueren wollten, bog zeitgleich ein 35-jähriger Lkw-Fahrer von der Thalenhorststraße kommend in die Straße ein. Der Vierjährige geriet mit seinem Fahrrad im Bereich der rechten Vorderachse unter den Lkw. Nach ersten Zeugenaussagen zeigten die Ampeln sowohl für Mutter und Kind als auch für den Lkw-Fahrer grün an.

Der Junge kam mit einer schweren Knieverletzung ins Krankenhaus. Gegen den 35-jährigen Berufskraftfahrer wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. Die Einfahrt in die Straße „Zum Panrepel“ musste für die Verkehrsunfallaufnahme bis zirka 18.30 Uhr gesperrt werden.

