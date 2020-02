Streit bei Kohlfeier eskaliert: Gefährlicher Tritt gegen den Kopf

Ein 35-Jähriger hat bei einem Streit auf einer Kohlfeier in Bremen-Hemelingen gegen den Kopf eines 29-Jährigen getreten. Die Polizei schritt daraufhin entschieden ein nahm den mutmaßlichen Täter vorläufig in Gewahrsam.

Streit bei Kohlfeier in Bremen-Hemelingen eskaliert

35-Jähriger tritt anderem Mann gegen den Kopf

Polizei Bremen will äußerst konsequent bei solchen Delikten handeln

Bremen - Auch der beliebte „Karneval des Nordens“ kann außer Kontrolle geraten: Beim Streit auf einer Kohlfeier in Bremen-Hemelingen hat ein 35-Jähriger einen 29 Jahre alten Mann mit einem Tritt gegen den Kopf leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei gerieten in Bremen-Hemelingen gegen 0.50 Uhr mehrere Besucher einer Kohlfeier vor einem Gasthaus in der A rberger Heerstraße in einen Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen aus der jeweiligen Kohltourgruppe. Der 35-Jährige ging auf den 29 Jahre alten Bremer zu, schubste diesen zu Boden und trat dem nunmehr am Boden liegenden mit dem Fuß gegen den Kopf. Der Angreifer konnte noch am Tatort von Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 29-Jährige musste mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei warnt: Tritte gegen den Kopf lebensgefährlich

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährliche Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen will diese Delikte mit aller Konsequenz verfolgen.

Ein Streit auf einer privaten Feier in Bremen ist im Januar ebenfalls eskaliert. Ein 17-Jähriger ist dabei mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.