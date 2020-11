Halloween-Party eskaliert: Streit mit Baseballschläger und Tritten gegen den Kopf

In Bremen-Hemelingen ist in der Nacht zu Sonntag eine Halloween-Party eskaliert. Nicht nur waren trotz Corona-Regeln zu viele Personen anwesend, es kam auch zu einem brutalen Streit mit einem Nachbarn.

Bremen - Mehrere Bewohner der Hellweger Straße in Bremen-Hemelingen hatten sich rund zwei Stunden nach Mitternacht über laute Musik und Lärm auf der Straße beklagt, heißt es in einer Meldung der Polizei Bremen. Ursprung der Ruhestörung war demnach ein Nachbarhaus, in dem junge Leute lautstark eine Halloween-Party feierten.

Als sich ein 32-jähriger Anwohner draußen vorm Haus persönlich bei den jungen Party-Besuchern beschwerte, kam es laut Angaben der Polizei zu einem handfesten Streit. Noch bevor die Polizei eintraf, gipfelte die Auseinandersetzung allerdings in eine Schlägerei. Dabei soll der 32-jährige Mann eine junge Frau an den Haaren gezogen, zu Boden geschubst und getreten haben. Dabei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein, teilte die Polizei weiter mit. Die 20-Jährige habe daraufhin gedroht, ihren Widersacher abzustechen. Mehrere Partygäste schlugen nun auf den 32-Jährigen ein, wobei auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein soll.

Nachbarn wurde nach Halloween-Streit in Bremen in Klinik behandelt

Die aufgeheizte Situation am Rande der Party konnte mit einem größeren Aufgebot von sechs Streifenwagen der Polizei Bremen befriedet werden. Nachdem alle Gemüter beruhigt wurden, nahmen die Polizisten Anzeigen wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung auf. Gegen die 20-Jährige wurden laut Angaben der Beamten zudem Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet. Der 32-Jährige und die junge Frau erlitten bei dem handfesten Streit Verletzungen, der Mann musste in ein Krankenhaus gefahren und dort behandelt werden.

Da sich auf der besagten Halloween-Party mehr als zehn Personen befanden, leitete die Polizei entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang in der Pressemeldung erneut: „Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung. Für Unbelehrbare kann es teuer werden.“

Bremen und Corona: 582 neue Fälle

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist seit Freitag um 582 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsressort mit. Nach dem Stand Sonntagabend notiert die Behörde seit Ausbruch der Pandemie im März nun 5.506 bekannte Fälle, davon allein 5 251 in der Stadt Bremen. Hier ist der Inzidenzwert über die Marke von 200 geklettert, genau auf 210,9 (Bremerhaven: 69,6). Zwei weitere Menschen sind mit dem Virus gestorben (beide in der Stadt Bremen), insgesamt nun 73. Als genesen gelten im Land Bremen 3.347 Menschen. Aktuell sind der Behörde 2.268 Infizierte bekannt. In Kliniken des Landes Bremen liegen rund 130 Corona-Patienten (knapp 20 stammen aus dem Umland), davon mehr als 20 auf Intensivstationen - 13 müssen beatmet werden (Stand Freitag, dazu gab es am Sonntag keine aktuellen Zahlen). gn