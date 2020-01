Eingang zur Helenenstraße in Bremen soll verschönert werden

Die Helenenstraße soll schöner werden. Zumindest die Neugestaltung des Eingangs ist jetzt in einem Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Der ist Teil des Programms „Kunst im öffentlichen Raum“. Foto: Sussek

Bremen - Von Ralf Sussek. Der Eingang zur Helenenstraße soll verschönert werden. Mit Kunst. Das ist kein überflüssiges Bonbon für Freier, sondern Teil eines mehrjährigen Programms für städtebauliche Kosmetik.

Über allem stehen die im Herbst 2017 vom Bremer Senat beschlossenen „Handlungsmaßnahmen für eine saubere und sichere Stadt“. Die umfassen zum einen – für die Sicherheit eben – die Installation von Videokameras in der Nähe von Brennpunkten, zum anderen – für mehr Sauberkeit, mehr Ansehnlichkeit, ein Gefühl der Sicherheit – die Verschönerung von Schmuddelecken und Schandflecken. Oder wie es sich im Behördendeutsch liest: Mit dem Programm „Kunst im öffentlichen Raum“ sollen Kunstprojekte „an verschiedenen Standorten im Stadtraum Bremen zur Vermeidung von Angsträumen und gegen Verwahrlosung“ installiert werden.

Und nun eben die Ausschreibung für den Eingang zur Helenenstraße. Andere Pojekte in Bremen sind aus diesem Stadium längst heraus. Die vier Fußgänger- und Fahrradtunnel unter der Auf- und Abfahrt A 27 Vahr/Oberneuland zum Beispiel. Die wurden von Candan Öztürk mit vier freundlichen Wandbildern verschönert. Oder die Unterführung in der Käthe-Kollwitz-Straße (Burglesum), die Lucas Odahara im vergangenen Jahr mittels einer Wandarbeit aus Fliesen heller und freundlicher gestaltete. Titel „Handdialog (nach Kollwitz, nach Clark)“. Oder der Fuß- und Radweg im Hemelinger Tunnel, den bald „Erdachsen“ von Constantin Jaxy schmücken sollen.

Und nun eben die Helenenstraße. Die Ausschreibung richtet sich an bildende Künstler, „Gestalter“ aus Bremen und der näheren Umgebung sowie Studenten der Hochschule für Künste Bremen und der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg (HKS). Einsendeschluss der digitalen Wettbewerbsunterlagen ist Montag, 2. März. Am Mittwoch, 5. Februar, um 12.30 Uhr findet ein Kolloquium zur Ausschreibung des Wettbewerbes und der Aufgabenstellung statt. Treffpunkt ist direkt vor Ort (Ecke Vor dem Steintor/Helenenstraße)

Der vordere Eingangsbereich vom Steintor zur Helenenstraße war 2018/2019 neugestaltet worden. So steht es in der Ausschreibung des Kunstprojekts. Demnach wurde seinerzeit die 160 Jahre alte Restmauer eines früheren Gebäudes, die die Helenenstraße vom Steintor abgrenzte, entfernt, der Eingangsbereich der Helenenstraße wurde zum Steintor hin geöffnet, ein mit runden Löchern versehener rostfarbener Sichtschutz aus Metall aufgestellt und ein umbautes Urinal fest installiert. Die Einhausung des Urinals erfolgte in Sichtbeton, ergänzt um ein Sichtschutzelement aus Metall.

Nun werden „malerische Vorschläge“ gesucht, die „die von der Straße vom Steintor aus gesehen rechte Giebelwand sowie die linken seitlichen Wandbegrenzungen der Fußgänger- und Fahrradwegeführung im Übergangsbereich vom Steintor zur Helenenstraße dauerhaft künstlerisch interpretieren“, wie es in der Auschreibung heißt. Und weiter: Eine Einbeziehung der „flächigen Elemente der Einbauten“, insbesondere der Sichtbetonflächen des Urinals und der Metallflächen sei ausdrücklich gewünscht.

Für die Verschönerung der des Zugangs zur „Helene“ stehen den Angaben zufolge 30 000 Euro zur Verfügung. Die ersten drei Preise sind absteigend mit 1 500, 1 000 und 750 Euro dotiert.

