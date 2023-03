Tickets und gebuchte Hotels: Was man nach der Konzert-Absage von Helene Fischer wissen muss

Von: Marcel Prigge

Helene Fischer hat die ersten Konzerte ihrer kommenden Tour in Bremen abgesagt. Viele Fans reisen jedoch bereits an. Diese Rechte haben die Fischer-Fans.

Bremen – Schock-Nachricht für alle Helene-Fischer-Fans: Wegen eines schweren Sturzes bei den Proben zu ihrer aktuellen „Rausch“-Tour, hat die Schlagersängerin geplanten Start zur Konzertreihe in Bremen kurzfristig abgesagt. Zu kurzfristig für viele Fans, denn manch einer ist bereits angereist. Welche Rechte die Fischer-Fans jetzt haben.

Absage nach Unfall von Helene Fischer: Geld zurück bei Tickets und Hotels?

Wie Helene Fischer am Montag, 20. März 2023, auf ihrem Instagram-Kanal schrieb, müsse der Tourauftakt in Bremen sowie Konzerte in Köln wegen eines Sturzes bei den Proben verschoben werden. Der Schlagerstar habe sich eine Rippen-Fraktur zugezogen, weshalb nicht nur der Start am Dienstag, 21. März, nicht stattfindet. Auch die Konzerte am Mittwoch und Donnerstag in der ÖVB-Arena in Bremen fallen flach.

Nach einem Rippenbruch muss Schlagerstar Helene Fischer ihren Tourauftakt in der ÖVB-Arena in Bremen absagen. Viele Fans sind jedoch bereits angereist und haben in der Hansestadt ein Hotel gebucht. © Ingo Wagner/dpa/Future Image/Imago

Viele Fans reagieren in den sozialen Medien mit Anteilnahme – andere wiederum erbost. Da die Absage von Helene Fischer erst am Montag erfolgte, sind bereits viele Fans nach Bremen angereist. Was haben die Fans für Rechte? Und bekommt man sein Geld für das Hotel zurück?

Helene-Fischer-Konzert abgesagt: Tickets behalten ihre Gültigkeit

Zuerst einmal die gute Nachricht: Für die ausfallenden Konzerte gibt es bereits Ersatztermine. Nach Angaben des Veranstalters sind die Nachholtermine in Bremen vom 10. bis zum 12. Mai angesetzt. Neben den Konzerten in Bremen müssen auch die Shows in Köln verschoben werden. Sie sollen vom 25. August bis 2. September nachgeholt werden. Alle Tickets sollen laut Veranstalter ihre Gültigkeit behalten. Der Tour-Auftakt ist jetzt am 11. April in Hamburg geplant.

Nur was, wenn einem der neue Termin nicht passt? Wer keine Zeit an einem der Ausweichdaten hat, kann grundsätzlich das Geld erstattet bekommen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale müssen Vorverkaufsstellen das Konzertticket zurücknehmen, auch, wenn der Veranstalter nicht direkt auf diese Möglichkeit hinweist.

Konzerte von Helene Fischer verschoben, aber Hotel bereits gebucht? Stornierungen hotelabhängig möglich

Kein Problem also, wenn man in Bremen oder der direkten Umgebung wohnt. Was aber, wenn Fans von Helene Fischer anreisen und extra eine Übernachtung in einem Hotel gebucht haben? Grundsätzlich ist nach einer Buchung ein Vertrag entstanden, dem auch nachgekommen werden muss. Ein Rücktritt aus diesem Vertrag funktioniert zwar, ist aber immer mit Aufwand und Kosten verbunden.

Auf eine spektakuläre Show von Helene Fischer haben sich bereits viele Fans in Bremen und Köln gefreut. Diese Konzerte müssen jedoch aufgrund einer Rippen-Fraktur verschoben werden. © Andreas Weihs/Imago

Denn Stornierungen werden von jedem Hotel individuell geregelt. Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt meist Auskunft über die Konditionen und Bedingungen einer Stornierung. Dabei gilt: Wurde direkt bei dem Hotel reserviert, muss auch dort storniert werden. Ist die Unterkunft über einen Reiseveranstalter gebucht worden, muss die Stornierung dort – nach dessen Bedingungen – erfolgen.

Hotels in Nähe der ÖVB-Arena: Storno-Gebühren sind hotelabhängig

In der Regel fallen bei einer Hotelstornierung also Gebühren an. Bei den diesen handelt es sich um eine Entschädigung an das Hotel, um bereits entstandene Kosten abzudecken. Wie hoch diese sind, ist hotelabhängig.

So ist beispielsweise eine Stornierung im nahe an der ÖVB-Arena gelegenen „Marriott Hotel“ 24 Stunden vor der Anreise kostenlos möglich. Ebenso kann im nahegelegenen „prizeotel Bremen-City“ bis zu einem bestimmten Zeitpunkt – der bei der Buchung bekannt gegeben wird – das Zimmer kostenlos storniert werden. Im „Maritim Hotel“ an der ÖVB-Arena ist jedoch laut hoteleigener AGB eine Stornierung nicht ohne weiteres möglich.