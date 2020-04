Heizungsrohr kaputt: Abgase strömen in Wohnhaus - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr Bremen wurde in der Nacht zu Montag zu einem Großeinsatz alarmiert. Der Grund war ein abgerissenes Heizungsrohr in einem Keller.

Bremen – Ein im Keller abgerissenes Heizungsrohr hat in der Nacht zu Montag einen Feuerwehr-Großeinsatz in Bremen-Rönnebeck ausgelöst. Weil Abgase der Heizung in das Wohnhaus strömten, ging der Rauchwarnmelder los, obwohl es nicht gebrannt hat, berichtete die Feuerwehr. Allerdings verbreitete sich Kohlenmonoxid im Gebäude.

Die Einsatzkräfte brachten elf Bewohner – darunter neun Kinder – in Sicherheit. Der Rettungsdienst untersuchte sie in einem Großraumrettungswagen. Ein Kind kam – in Begleitung seiner Mutter – mit dem Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Klinikum Bremen-Nord, so der Sprecher weiter.

Die Heizung wurde abgeschaltet, das Gebäude gelüftet. Anschließend sei kein Kohlenmonoxid mehr nachzuweisen gewesen, hieß es. Insgesamt waren 45 Kräfte mit 18 Fahrzeugen in Rönnebeck im Einsatz. (kuz)