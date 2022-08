„Haus des Grauens“: Behörden holen zehn Bewohner aus Schrottimmobilie

Von: Elisabeth Gnuschke

Der Innenhof der Schrottimmobilie in Oslebshausen, in der Menschen lebten. Die Behörden versiegelten das einsturzgefährdete Haus, dessen Vermieter aus dem Umland kommt. Er soll weitere Gebäude in Bremen vermieten, die nun auch kontrolliert werden. © Innenressort

Die Behörden haben jetzt in Bremen eine Schrottimmobilie geräumt und zehn Bewohner aus dem „Haus des Grauens“ geholt.

Bremen – Es reichen schon die Fotos, um zu verstehen, warum Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Freitag eine Schrottimmobilie in Oslebshausen als „Haus des Grauens“ bezeichnete. Elektrokabel hängen von den Decken, Bäder, Toiletten und Küchen funktionieren nicht. Alles ist völlig heruntergekommen. In diesem Haus lebten bis vor wenigen Tagen zehn Menschen.

Bremer „Haus des Grauens“: Bad, Toilette, Küche - alles marode

Unzumutbare hygienische Zustände im Schrotthaus: ein Waschbecken. © Innenressort

Beteiligte aus den Behörden waren entsetzt und fassungslos, als sie das Schrotthaus an der Oslebshauser Heerstraße betraten, um die zehn Menschen, zum Teil gehbehindert oder auf einen Rollstuhl angewiesen, in Sicherheit zu bringen. Die Brandgefahr in dem Haus war so akut, dass die neun Männer und eine Frau ihre Habseligkeiten innerhalb kürzester Zeit zusammenräumen mussten, berichteten am Freitag Innen- und Bauressort. Selbst die Begehung für die Mitarbeiter von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei sowie Gesundheits- und Baubehörde sei eine Gefahr gewesen. Denn: In den Fluren und Zimmern hingen ungesicherte Elektroleitungen aus den Wänden. Kochplatten, die neben großen Haufen von Unrat auf dem Boden standen, ersetzten einen nicht mehr funktionstüchtigen Herd. Bad und Toilette? Von wegen! Alles marode, verdreckt, nicht in Betrieb. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Bewohner seit längerer Zeit einen Teil des Hofes als Toilette benutzten.

„Haus des Grauens“: Vermieter kommt aus dem Umland

Vermieter ist ein Mann aus dem direkten niedersächsischen Umland, heißt es. Und der wollte für eine Wohnung im „Haus des Grauens“ auch noch mehr Miete haben: 450 Euro – wegen „stark gestiegener Betriebskosten“. Ein entsprechendes Schreiben fanden die Einsatzkräfte bei ihrer gefährlichen Begehung, die von der Wohnungsaufsicht beim Ordnungsamt auf den Weg gebracht worden war, wie Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innenressorts, sagte. Die Behörden versiegelten die Schrottimmobilie. Dem Vermieter wurde die Nutzung untersagt – unter Androhung eines Zwangsgeldes. Er darf das Haus nicht weiter vermieten. Außerdem wird geprüft, ob der Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit vorliegt.

Interessant ist, dass dem Mann nicht nur auch das durch einen Brand im Januar 2021 zerstörte Nachbarhaus samt Nebengebäuden – den Angaben zufolge allesamt einsturzgefährdet – gehört, sondern weitere Immobilien, die vermietet sein sollen. Und die werden jetzt alle von den Behörden in Augenschein genommen.

„Haus den Grauens“ in Bremen: Bewohner können sich nicht wehren

Was sind das für Menschen, die sich als Mieter derartige Zustände wie in Oslebshausen gefallen lassen? Nun, heißt es aus den Ressorts, es sind Alkohol- und Drogenkranke, offenbar Menschen, die sich nicht wehren können, das Nichts an Komfort hinnehmen, möglicherweise mit dem Dach über dem Kopf, ihrem vertrauten Umfeld und den Mitbewohnern, zufrieden sind. Oder jedenfalls nicht dagegen aufbegehren. Darauf deutet hin, dass einige von ihnen jetzt in dem eigentlich unbewohnbaren Nachbarhaus ihr Lager aufgeschlagen haben. Warum, schließlich hatte das Sozialressort alle zehn anderweitig in Hemelingen untergebracht? Das ist schwer nachvollziehbar, aber es scheint so, als ob es sie zurück in „ihr Viertel“ zieht und die Gruppe zum Teil so eine Art Familie ist. „Behutsam“, so heißt es, sollen sie überzeugt werden, das gefährliche, abbruchreife Brandhaus gegen bessere Unterkünfte zu tauschen.

Gefährlich: Unisoliert hängen in der Schrottimmobilie Elektrokabel von Decke und Wänden. © -

Innensenator Mäurer will solche Schrottimmobilien, insofern diese den Behörden bekannt werden, weiter unter die Lupe nehmen. „Ich fürchte, dass es noch einige solcher ,Häuser des Grauens’ in unserer Stadt gibt, um die sich die Eigentümer schon lange nicht mehr kümmern, für die sie aber zugleich die Hand aufhalten und unglaubliche Mieten kassieren. Die Bewohner solcher Häuser haben in der Regel nicht mehr die Kraft, selbst gegen die menschenunwürdigen Zustände vorzugehen“, sagte Mäurer. Und auch Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) betonte: „Es ist wichtig, Menschen vor solchen Miethaien zu schützen. Vermieter, die mit dem Leben von Menschen spielen und deren Probleme am Wohnungsmarkt skrupellos ausnutzen, dürfen nicht ungestraft davonkommen.“