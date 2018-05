Waschstraße der DB Regio bringt Züge auf Hochglanz

Bremen - Von Ilka-Marie Hagenbücher. Am Hauptbahnhof in Bremen findet momentan der alljährliche Frühjahrsputz der DB Regio statt. Den Zügen wird dabei mit Hilfe von riesigen Bürsten und Laser-Vermessung zu neuem Glanz verholfen.

Jedes Jahr im Frühjahr beginnt bei der Deutschen Bahn in Bremen der Frühjahrsputz. Am Hauptbahnhof befindet sich eine von über 50 Waschanlagen der DB Regio. „Rund 220 Fahrzeuge werden in diesen Wochen auf Hochglanz gebracht“, erklärt DB-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. Direkt am Hauptbahnhof befindet sich eine Waschanlage, welche die roten Züge wieder richtig glänzen lässt.

Die Anlage schaltet bei unter vier Grad Außentemperatur automatisch ab - eine Säuberung der Züge ist daher nur in den wärmeren Monaten möglich. Und gerade nach den langen schmuddeligen Wintermonaten haben die Züge eine Wäsche dringend nötig. Spezielle Reinigungsmittel sorgen dafür, dass die Fahrzeuge wieder richtig schön sauber werden und in neuem Glanz erstrahlen. Der Umweltschutz liege der Bahn sehr am Herzen, erklärt Meyer-Lovis, weshalb nur ph-neutrale und umweltfreundliche Reinigungsmittel eingesetzt würden.

DB-Regio-Waschstraße am Hauptbahnhof Bremen in Aktion

Die Waschanlagen der DB Regio verfügen überwiegend über ein Kreislaufsystem für das Waschwasser, so dass bis zu 60 Prozent wieder verwendet werden können. Der Rest wird in einer Abwasserbehandlungsanlage so aufbereitet, dass er ohne Bedenken in die Kanalisation eingeleitet werden kann.

Waschgang dauert bis zu 40 Minuten

Pro Waggon dauert ein Waschgang etwa fünf Minuten. Für die Reinigung eines ganzen Zuges müssen die Mitarbeiter bis zu 40 Minuten einplanen. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wie extrem die Züge verschmutzt sind. Bei starken Verschmutzungen reicht eine normale Reinigung nicht mehr aus. Graffiti muss beispielsweise mit viel Mühe per Hand von den Mitarbeitern entfernt werden. Häufig sind auch die Fenster stark verdreckt und müssen mühsam gereinigt werden.

Neben der täglichen Innenreinigung werden die Fahrzeuge der Flotte im Durchschnitt alle zwei bis vier Wochen in die Waschstraße gebracht und mit den zugehörigen XXL-Bürsten sauber geschrubbt. Mithilfe von Laser-Vermessung kann dann individuell das passende Waschprogramm für die jeweiligen Züge ausgewählt werden.