Überfall in Bremen: Mann flüchtet in Straßenbahn - doch der Räuber eilt ihm hinterher

Nahe Hauptbahnhof

Der Räuber war mit einem Messer bewaffnet.

Ein bewaffneter Räuber hat am Samstagabend einen 42-Jährigen in Bremen mit einem Messer bedroht. Das Opfer flüchtete in eine Straßenbahn, doch der Räuber eilte ihm nach.