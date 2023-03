Flug-Stopp in Bremen und Hannover: Warnstreik am kommenden Montag

Von: Marcel Prigge

Verdi ruft für den kommenden Montag, 13. März 2023, an den Flughäfen in Bremen und Hannover zu Warnstreiks auf. Laut Gewerkschaft sei davon auszugehen, dass kein Flugzeug starten, oder landen könnte. (Symbolbild) © brennweiteffm/Imago

Verdi hat erneut Streiks an deutschen Flughäfen angekündigt. Betroffen sind auch Bremen und Hannover. Es kommt zum Flug-Stopp.

Bremen/Hannover – Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) kündigt erneut Streiks an. An den Standorten in Hannover und Bremen wird es im Zuge des Tarifkonfliktes am Montag, 13. März 2023, zu eintägigen Warnstreiks kommen. Nach Angaben der Gewerkschaft ist davon auszugehen, dass am Streiktag weder in Bremen noch in Hannover Passagierflugzeuge starten oder landen können.

Flug-Stopp: Warnstreik in Bremen und Hannover am kommenden Montag

Hintergrund seien einerseits die Entgelt-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und andererseits die bundesweiten Mantel-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Bereits im Februar ist es aufgrund eines Warnstreiks von Verdi zu zahlreichen Flug-Ausfällen in Bremen und Hannover gekommen.

Warnstreik von Verdi: Kundgebungen an Flughäfen geplant Hannover: Streikauftakt am Sonntag, 12. März, 21 Uhr zwischen Terminal A und B, sowie eine Kundgebung am Montag, 13. März, 11 bis 12.30 Uhr, Terminal A (oben). Bremen: Kundgebung am 13. März, 9 Uhr, vor dem Eingang zu Tor 1

10,5 Prozent mehr Geld: Forderungen von Verdi und Beamtenbund

Der Gewerkschaft gehe es unter anderem um Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit, in denen es nach acht Verhandlungsrunden kein Angebot der Arbeitgeberseite gibt, heißt es in einer Mitteilung, die kreiszeitung.de vorliegt. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro pro Monat zusätzlich.

Warnstreiks von Verdi: Auch Flughäfen in Hamburg und Berlin betroffen

Von den Streiks ebenfalls betroffen sind neben Hannover und Bremen auch die Flughäfen in Hamburg und Berlin. Die Gewerkschaft bitte um das Verständnis der Fluggäste, die von dem Streik betroffen sind. Um für Entlastung zu sorgen, kündige ver.di den Streik „bereits frühzeitig am heutigen Samstagmorgen an“. So könnten viele Betroffene auf alternative Möglichkeiten zurückgreifen.