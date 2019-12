Bespuckt und in den Finger gebissen: 32-Jähriger greift Mann in Zug an

Zwischen Bremen und Hannover

+ © dpa Beamte der Bundespolizeiinspektion Bremen haben den Angreifer im Zug festgenommen. © dpa

Eine handfeste Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntagnachmittag in einem Regionalexpress zwischen Bremen und Hannover. Dabei wurde ein 29-jähriger Mann von einem 32-Jährigen bespuckt und in den Finger gebissen.