Handarbeiten oder feiern? – Viele Fragezeichen im Mordprozess ohne Leiche

Bremen - Von Steffen Koller. Es bleibt mysteriös: Im Mordprozess ohne Leiche hat der fünfte Verhandlungstag am Bremer Landgericht mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Am 25. Juni 1993 wurde die damals 29-jährige Jutta Fuchs aus Farge zum letzten Mal gesehen. Heute, mehr als 25 Jahre danach, sitzt ihr damaliger Lebensgefährte Wolfgang O. auf der Anklagebank. Am Dienstag sagten abermals ehemalige Freunde und Verwandte der Frau aus. Sie zeichnen ein widersprüchliches Bild der Verschwundenen.

Handarbeit hätten sie damals oft zusammen gemacht. Gelesen habe sie auch gerne. Disco sei hingegen gar nicht ihr Ding gewesen, „sie war sehr ruhig“ – so beschreibt eine ehemalige Freundin Jutta Fuchs. Fast zwei Jahrzehnte lang sei diese ihre „beste Freundin“ gewesen, man wuchs zusammen in einer Siedlung auf. Die heute 54-Jährige sagt, Jutta und sie seien eher der „häusliche Typ“ gewesen. Kaffee trinken, erzählen, den kleinen Bekanntenkreis pflegen. In Diskotheken habe sie sich eher nicht aufgehalten. Auch nicht im „Vegesacker Treff“, der Kneipe, in der sie einen Abend vor ihrem Verschwinden von Angestellten der Bar gesehen worden sein soll. Es ist eine von vielen Theorien in diesem Verfahren.

Die Staatsanwaltschaft hat den heute 58-jährigen Wolfgang O. wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt. O. soll gekränkt gewesen sein, dass das mutmaßliche Opfer ihn mit dem gemeinsamen Sohn, damals zwei Jahre alt, verlassen und in eine eigene Wohnung ziehen wollte. Die angeklagte Tat soll in der Zeit zwischen Freitag, dem 25. Juni 1993, 19.30 Uhr, und dem folgenden Sonnabend, 7.30 Uhr, geschehen sein. Wie genau die junge Frau dabei ums Leben gekommen sein könnte, ist bislang offen. Die Anklage ist überzeugt, dass O. seine Verlobte auf „nicht feststellbare Weise“ tötete, danach in den Kofferraum seines Lada Samara legte und an einen „unbekannten Ablageort“ verbrachte. Auch dies ist eine These dieses Prozesses.

Entgegen vieler Zeugenaussagen vor Gericht, Jutta Fuchs sei sehr selten alleine feiern gegangen, sagte ein ehemaliger Lebensgefährte (58) der Frau am Mittwoch, früher sei sie „oft auf Piste gegangen, und das auch alleine“. Die Beziehung dauerte etwa zwei, drei Jahre, Mitte der 80er müsse das gewesen sein, sagt der Zeuge. Da war sie dann Anfang 20. Man trennte sich – auch weil Jutta Fuchs eine Affäre gehabt haben soll. Mit diesem Mann sei sie wiederum mehrere Jahre liiert gewesen. Und auch er geriet zwischenzeitlich in den Fokus der Ermittler. Jutta Fuchs soll sich am Abend ihres Verschwindens – zu diesem Zeitpunkt bereits mit Wolfgang O. verlobt – mit eben diesem Mann getroffen haben. Es ist die Theorie der Verteidiger Wolfgang O.s: Jutta Fuchs brannte mit ihrem Liebhaber, ihrem ehemaligen Freund, durch und setzte sich ab. Als Zeuge kann der Mann nicht mehr befragt werden. Er soll mittlerweile tot sein, hieß es am Dienstag.

Was festzustehen scheint, ist bislang nur eines: Jutta Fuchs wurde einen Abend vor ihrem bevorstehenden Umzug das letzte Mal gesehen. Seit dem fehlt jede Spur von ihr. Am Montag, 3. September, soll eine leitende Sachbearbeiterin der Polizei zum Fall aussagen. Waren die ersten fünf Prozesstage von (verständlichen) Erinnerungslücken, Mutmaßungen und Schlussfolgerungen geprägt, könnten nun vielleicht auch Sachbeweise das Geschehen aufhellen.

