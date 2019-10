Zufriedene Handwerker schimpfen

Bremen - 5200 Betriebe, mehr als 30.000 Mitarbeiter: „Dem Handwerk in Bremen geht‘s gut“, sagt Andreas Meyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. In der jüngsten Konjunkturumfrage der Kammer beurteilen 87 Prozent der befragten Betriebe die Geschäftslage als gut oder befriedigend. Aber es gibt auch Themen, über die Bremens Handwerker sich tüchtig ärgern: Verkehrspolitik, Bildung, Fachkräftemangel. So kommt es, dass die zufriedenen Handwerker schimpfen.

Der Fachkräftemangel ist nach wie vor ein Problem. Die „Auftragsreichweite“ der Betriebe hat sich im Vergleich zum Frühjahr noch einmal erhöht und liegt jetzt – über alle Gewerke hinweg – bei durchschnittlich elf Wochen. Wer jetzt einen Handwerker anruft, muss also in der Regel lange auf ihn warten – bei den Dachdeckern kann es ein halbes Jahr werden, hieß es am Dienstag im Gewerbehaus (Ansgarikirchhof), dem Sitz der Kammer. „Hier wird das Thema Fachkräftemangel sichtbar“, so Hauptgeschäftsführer Meyer.

Dabei haben die Bremer Handwerksbetriebe in diesem Jahr 1096 Auszubildende eingestellt, drei Prozent mehr als im Vorjahr. Doch: „Die Betriebe würden gern noch mehr einstellen“, sagt Meyer. „Wir müssen weg vom Akademisierungswahn. Wir leben in einer Zeit, wo junge Menschen ins Studium gedrängt werden.“ Oder aber Probleme bekommen, weil es an Grundlagen fehlt.

+ Staus in Bremen ärgern (auch) die Handwerker, die in der Regel mit dem Auto zu ihren Kunden fahren. Handwerkskammer-Präses Thomas Kurzke sagt: „Wir brauchen ein Verkehrskonzept in dieser Stadt – und die Lösung kann nur ein guter Mix sein.“ © Gnuschke

Lehrlingswart Basem Khan, Inhaber eines Kraftfahrzeug-Meisterbetriebs: „Die Azubis werden immer schwieriger. Sie kommen mit einem Ausbildungsstand, der nicht dem gerecht wird, was wir brauchen.“ Die Folge: „Wir müssen mehr schulen, die Betriebe müssen mehr bezahlen für jeden Lehrling. Auch die Preise für überbetriebliche Lehrgänge steigen.“

Ein Thema, das auch Hans Jörg Kossmann aufregt, den Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung in Bremen. Es gebe keine Drittelung der Ausbildungskosten zwischen Bremen, dem Bund und den Betrieben mehr. „Das Land Bremen trägt 16 Prozent, der Bund 22 Prozent, den Rest bezahlen die Betriebe.“ Und die Azubis „sitzen in verrotteten Berufsschulen“.

Kossmann versteht das nicht und beklagt, Bremen gebe sein Geld an falscher Stelle aus. Die Stadt würde „alles dichtpflastern mit Begrenzungspfählen“, hinzu kämen weitere „irrwitzige Sachen“: „Da sollen neue Brücken über die Weser geschlagen werden, bevor man die vorhandenen instand hält.“ Wie berichtet, will Bremen Fahrradbrücken bauen; die Deputation hat dieser Tage 400.000 Euro für die Planungen bereitgestellt. Kossmann hat so seine Probleme mit der Verkehrspolitik: „Man hat nicht das Gefühl, dass da ‘n Fluss reinkommt.“ Die Stimmung in der Stadt sei so, „dass man angefeindet wird, wenn man überhaupt noch ‘n Auto fährt“.

Auch Handwerkskammer-Präses Thomas Kurzke sagt: „Wir brauchen ein Verkehrskonzept in dieser Stadt – und die Lösung kann nur ein guter Mix sein. Der öffentliche Nahverkehr muss gestärkt werden.“ Der Autoverkehr aber eben auch: „Das Auto ist für Handwerker weiter wichtig“, so Präses Kurzke.

Vorteil für Niedersachsen

Was die Handwerker – fernab von der aktuellen Verkehrs- und Tagespolitik – ebenfalls beschäftigt, sind Nachfolgeregelungen für die Betriebe. Dabei gebe es Probleme, sagt Hauptgeschäftsführer Meyer. „26 Prozent der Betriebsinhaber sind über 55 Jahre alt, acht Prozent sind über 65. Das liegt auch daran, dass weniger Menschen bereit sind, in die Selbstständigkeit zu gehen – gerade in Bremen.“ Niedersachsen hingegen habe eine Gründungsprämie eingeführt „für Menschen, die einen kleinen Betrieb übernehmen“. Meyer: „Sowas kann eine Motivation sein, den Betrieb nicht in Bremen zu eröffnen.“