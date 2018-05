Mit Groove und Improvisation

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wohin zu Pfingsten? Na, zum Beispiel ins Konzert! Nehmen wir mal. . . das Theaterschiff. Dort ist sogar eine Premiere zu erleben. Erstmals nämlich tritt der Bremer Musiker Maxi Suhr nicht allein als Schlagzeuger und Percussionist in Erscheinung, sondern auch als Komponist – und zwar mit seiner neuen Formation, dem „Maximilian Suhr Trio“. Und das in der Reihe „Jazz on Board“ am Pfingstmontag, 21. Mai. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Suhr verbindet seine musikalischen Einflüsse aus Jazz, Funk und Blues – und präsentiert groovebetonte Kompositionen mit Freiräumen für Improvisationen. Zur Seite stehen dem Oberneulander Musiker in dem Trio Philip Andronic aus Halle an der Saale am Vibraphon sowie der Hamburger Bassist Martin Drees, mit denen Suhr auch in anderen Formationen auftritt. In Suhrs Trio spielt Drees E-Bass. Der Eintritt ist frei, sagte ein Sprecher des Theaterschiffs.

Beatles-Songs aus weiblicher Sicht

Kurz nach Pfingsten kommen dann die Beatles nach Bremen, aber in weiblicher Form. Anders gesagt: „Les Brünettes“ treten im „Fritz“-Theater am Herdentorsteinweg 39 auf. Termin: Mittwoch, 23. Mai, 19.30 Uhr. Karten kosten nach Angaben der Veranstalter 23 Euro plus Vorverkaufsgebühren und sind unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung zu haben. Das Konzert war ursprünglich für den 5. März geplant, wurde aber aufgrund von Krankheit verschoben.

Das Frauen-Quartett widmet sich der Beatles-Musik aus weiblicher Perspektive. „Les Brünettes“, das sind die Sängerinnen Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer. Sie lernten sich während des Gesangsstudiums an der Musikhochschule Mannheim kennen – und gründeten die Band als A-cappella-Ensemble. Angekündigt wird „The Beatles Close-Up“ im „Fritz“ als „eine Show der musikalischen Höhenflüge, inszeniert mit Dialogen, Filmclips und Szenen, die eine spannende Nahaufnahme von Leben und Musik der Fab Four zeigen“.

„Artemis-Quartett“ mit Elisabeth Leonskaja

Wiederum am Pfingstmontag, 21. Mai, tritt das „Artemis-Quartett“ gemeinsam mit der „Grand Dame des Klaviers“, Elisabeth Leonskaja, im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auf – und pflegt damit einmal mehr eine langjährige künstlerische Verbindung.

„Dieses Produktionskonzert bildet den Abschluss der mehrtägigen Produktion einer gemeinsamen CD für das Label Erato mit Werken von Schostakowitsch“, so eine Sprecherin des Sendesaals. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr. Eintritt nach Auskunft der Sprecherin: 30 Euro, ermäßigt: 20 Euro.

Das „Artemis-Quartett“, heute in Berlin zu Haus, wurde 1989 an der Musikhoch-schule Lübeck gegründet und genießt einen weltweiten Ruf. Vineta Sareika (Violine), Anthea Kreston (Violine), Gregor Sigl (Viola) und Eckart Runge (Violoncello) ist mehrfach mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichnet worden. Mit der russischen Pianistin Leonskaja waren die Künstler auch schon auf Tournee. „Die Zusammenarbeit mit Musikerkollegen war dem Ensemble von Anfang an eine wichtige Inspiration“, so die Sprecherin des Sendesaals.

Erste Preise beim ARD-Wettbewerb 1996 und ein halbes Jahr später beim „Premio Borciani“ bedeuteten für das Quartett den internationalen Durchbruch. 1999 aber folgten die vier Musiker einer Einladung des Wissenschaftskollegs zu Berlin, um „ihre Studien als Ensemble zu vertiefen und im interdisziplinären Austausch mit renommierten Wissenschaftlern“ zu erweitern. Im Jahr 2003 zeichnete der Verein „Beethoven-Haus Bonn“ das „Artemis-Quartett“ für seine Verdienste um die Interpretation der Werke Beethovens mit der Ehrenmitgliedschaft aus.