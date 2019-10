Polizei fasst Brandstifter - dieser gibt gleich mehrere Taten zu

In Bremen haben die Beamten der Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der Mann hat gestanden, mehrere Kleingarten-Parzellen angezündet zu haben.

Bremen - An einem Parzellenhaus am Blühaufweg in Bremen-Gröpelingen ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Während eine schnell eingetroffene Streifenwagenbesatzung die Flammen löschte, kontrollierten die zivilen Ermittler einen 53-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Brandortes, heißt es in einer Meldung der Beamten. Dabei fanden sie bei ihm Utensilien wie Feuerzeug und Brecheisen. Der Bremer war geständig und gab die Brandlegung zu, heißt es weiter. Er wurde mit zur Wache genommen.

Nach mehreren Bränden in Kleingartengebieten in den vergangenen Monaten waren Zivilkräfte der Bremer Polizei verstärkt in den betroffenen Gebieten unterwegs. Bei Vernehmungen räumte der Verdächtige ein, für mindestens zehn Brandstiftungen in den letzten Wochen verantwortlich gewesen zu sein.

Bremer gibt Brandstiftungen auf Parzellen zu

Der 53-Jährige hatte es nach eigener Aussage vornehmlich auf unbewohnte Parzellen abgesehen. Die Polizei prüft nun, ob ihm noch weitere Taten zugeordnet werden können. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

kom

