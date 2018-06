Rasante Flucht endet in zehn Meter tiefem Abhang

Hintergründe noch unklar

+ © Christian Butt Die Flucht endete mit einem Unfall nahe des GVZ. © Christian Butt

Bremen - Eine Flucht vor der Polizei, ein spektakulärer Abflug und eine langwierige Bergungsaktion - am späten Donnerstagabend und in den Nachtstunden waren die Kräfte von Bremens Polizei und Feuerwehr in vielerlei Hinsicht gefordert.