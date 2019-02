„Der Goldene Handschuh“ hinterlässt bei seiner Premiere bleibende Eindrücke

Bremen - Von Steffen Koller. Das hat gesessen: Fatih Akins neuer Kinofilm „Der Goldene Handschuh“ hat am Donnerstagabend Premiere in Bremen gefeiert. Wobei: Nach Feiern war dem Publikum im ausverkauften Steintor-Kino Schauburg nach knapp zwei Stunden nicht unbedingt. Schonungslos, verstörend und teils ekelhaft zeigt sich der Streifen über den Serienmörder Fritz Honka, der bei den Zuschauern durchaus gut ankam - wenn er auch seine Spuren hinterließ.

Ganz Hamburg lebte in den 70ern in Angst. Die Polizei fand Leichenteile von Frauen in einem Hinterhof, Prostituierte verschwanden spurlos. Vier Frauen wurden von 1970 bis 1975 bestialisch ermordet, lange fehlte vom Täter jede Spur. Dabei ging der Mörder wie sie, tagein, tagaus in die mittlerweile zum Kult erwachsene Kneipe „Zum Goldenen Handschuh“ auf St. Pauli.

In jenem Lokal lernte der Hilfsarbeiter Fritz Honka die Frauen kennen, die er später umbrachte - und über das es bei der Premiere hieß: „Es ist heute noch viel schlimmer als im Film.“

Ja, diese Premiere hat tatsächlich bleibenden Eindruck hinterlassen. War dem Publikum zu Beginn des Films - der auf dem Roman von Heinz Strunk („Fleisch ist mein Gemüse“) basiert - in einigen Szenen noch zum Lachen, kann kaum ein Zuschauer zum Ende leugnen, dass er sich nicht die Frage stellte: „Was ist nur mit diesem Typen los?“ Entgeistert, manchmal vor Ekel gebannt, starrten die Zuschauer auf die Leinwand. Wieder andere schlossen die Augen, wenn es wirklich hart wurde.

Doch das Publikum wusste spätestens kurz vor der Premiere, auf was es sich da eingelassen hatte: „,Viel Spaß’ zu wünschen ist wohl eher unangebracht“, sagte Moderator Marc Sifrin nur wenige Augenblicke, bevor der rote Vorhang zur Seite glitt. Knapp zwei Stunden Schauriges in der Schauburg. Nichts für schwache Nerven, nichts für empfindliche Mägen. 110 Minuten, dann war Schluss. Die Besucher applaudierten etwas verhalten, einige Dutzend verließen fast fluchtartig den Saal.

„Wer weiß, was der Sitznachbar so im Verborgenen tut“ - dieser Gedanke mag dem ein oder anderen da gerade durch den Kopf gegangen sein. Und glaubt man den Schauspielern Peter Badstübner („Tampon-Günther“), Lars Nagel („Nasen-Ernie“), Dirk Böhling („Soldaten-Norbert“) und Uwe Rohde (Bargründer Herbert Nürnberg), die sich laut eigener Aussage in „zahlreichen Milieustudien bis 9 Uhr morgens“ auf ihre Rollen vorbereitet haben, dann kommt der Film der Realität doch recht nah.

„Wenn die Touristen weg sind, dann wird’s hart“, sagte Uwe Rohde über die Kultkneipe und fügte an: „Nur, dass es dann kaum einer sieht.“ Seiner Ansicht nach täten sich dort „tiefe Abgründe“ auf. „Das ist schon gruselig“, so Rohde. Für seinen Kollegen Dirk Böhling sei der Film „eine Art Therapie“. „Du willst nicht wegschauen. Du willst Dich dem Gezeigten stellen.“

Aus dem Publikum gab es am Ende nur eine Rückmeldung. Ein Mann sagte, der Film habe etwas mit ihm gemacht. Das kann man genauso stehenlassen. Viel mehr Zeit für Fragen war nicht, im Foyer warteten schon die nächsten 300 Besucher, die sich mit „Fa-Ko“ (Fanta-Korn), Honkas Lieblingsgetränk, auf den Abend einstimmten. Na, hoffentlich hat das nicht abgefärbt!