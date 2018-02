Das „Golden City“ zieht vom Europahafen zum Lankenauer Höft

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das „Golden City“ verlässt seine Heimat, seine Wurzeln, sein Walle – es verlässt den Kopf des Europahafens in der Überseestadt, bleibt aber dem Wasser und der Weser verbunden. Kurzum: Bremens temporäre Hafenbar, gleichermaßen Kunst- wie Stadtentwicklungsprojekt, zieht um. In diesem Jahr öffnet Initiatorin Frauke Wilhelm das „Golden City“ auf der anderen Weserseite.

„Der magische Ausflugsort Lankenauer Höft wartet darauf, auf die Landkarte der Bremer zurückgebracht zu werden“, sagt Wilhelm. Und so wage das „Golden City“ nun eine „Zwischennutzung mit Aussicht“. Sprich: „Vom 22. April bis zum 3. Oktober wird das ,Golden City‘ im Lankenauer Höft parallel zu den Fährzeiten am Freitagabend, am Sonnabend und Sonntag geöffnet haben.“ Sprich: freitags in der Zeit von 17 bis 22.30 Uhr, sonnabends von 10.30 bis 22.30 Uhr, sonn- und feiertags von 10.30 bis 18.30 Uhr.

Durchaus ein Wagnis, das Fragen aufwirft – nämlich: „Kommt unser Publikum? Funktioniert der Draht in den Stadtteil und über die Weser? Kann ein Kneipenbetrieb mit Kaffee und Kuchen und Frikadelle und Bier zu den Fährzeiten sich hier tragen?“ Wilhelm und ihr Team wollen es wagen – natürlich in der Hoffnung auf positive Antworten.

Wo die Malocher zur Arbeit starteten

Es wagen – mit Shows und Programmen in der Welt von Neustädter Hafen, Güterverkehrszentrum und Pusdorfer Lokalkolorit. Und mit Wurzeln in der Historie: „Von hier fuhren die Malocher von Werft und Hafen mit der Fähre zur Arbeit, und die Gröpelinger und Waller kamen herüber, um das Strandleben zu genießen. Im Familienbad wurde nach dem Krieg sogar gewohnt“, heißt es in einer Präsentation des Projekts über das Lankenauer Höft.

Wilhelm: „Wir wollen mit Hafengeschichte(n), Musik, Theater und Stadtdialog die traditionsreiche Gaststätte wiederbeleben, uns in den Stadtdialog um den öffentlichen Nahverkehr auf dem Wasser einmischen und auf die Bühne bringen, was im Neustädter Hafen und in Pusdorf so geht.“

Am Europahafen war die Perspektive wegen der weiteren Bebauung nicht mehr so sonnig wie in den vergangenen Jahren, so dass die Umzugsidee durchaus willkommen gewesen sein dürfte. In der Projektbeschreibung werden noch ganz andere Vorteile genannt – Beispiel: „Wir können erstmals wirklich wettergeschützt Veranstaltungen produzieren.“

Und die Zukunftsvision? Nun, sie klingt so: „Das Lankenauer Höft steht in diesem Jahr für eine Zwischennutzung zur Verfügung. Und wenn die Idee zündet, für ein paar Jahre mehr.“