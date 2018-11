G wie Glühwein: Sind alle nett hier!

Bremen von A bis Z

+ © Kuzaj Die (elf Meter hohe) Tanne steht schon auf dem Marktplatz. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 26. November. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Alle Jahre wieder kommt die Glühweinzeit auf den Marktplatz nieder – wo die Bremer sind. So lässt es sich in Anlehnung an ein bekanntes Weihnachtslied sagen. Oder singen.