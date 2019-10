Gleisbau auf 460 Metern in Sebaldsbrück

Baustelle ab Montag, 14. Oktober

+ © Marvin Köhnken Am 14. Oktober beginnen Gleisbauarbeiten in Bremen-Sebaldsbrück. © Marvin Köhnken

Knapp 25 Jahre sind die Gleise in der Sebaldsbrücker Heerstraße alt. Bis zu 400 Straßenbahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) verbinden hier an Wochentagen den Bremer Osten mit der Innenstadt und dem Bremer Westen. „Jetzt ist es an der Zeit, die Gleise zu erneuern“, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling.