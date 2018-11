Gewoba saniert Bürohochhaus am Rembertiring für 16,3 Millionen Euro

Keramikfassade spart Energie

Das Gebäude ist eingerüstet. Bis 2020 soll das 14-geschossige Bürohaus am Rembertiring energetisch saniert werden.

Bremen - Das markante Gebäude am Fuße der Hochstraße ist eingerüstet. Die „Großmodernisierung“ des Gewoba-Bürohochhaus am Rembertiring nimmt Fahrt auf. 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und rund 280 Mitarbeiter der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in ihre alte Heimat zurückkehren. Die Sanierungskosten werden auf 16,3 Millionen Euro veranschlagt.