Prozessauftakt in Bremen: Drei Männer sollen 46-Jährigen ermordet haben

Von: Ralf Sussek

Teilen

Auftakt vor dem Landgericht Bremen im Mordprozess gegen drei Angeklagte: Sie sollen einen 46-Jährigen aus der Neustadt umgebracht haben. Hinten im Bild die Anwälte Simon Wenzel (links) und Temba Hoch. © Sussek

Drei Männer müssen sich seit Mittwoch wegen gemeinschaftlichen Mordes vor dem Landgericht Bremen verantworten. Sie sollen einen 46-Jährigen umgebracht haben.

Bremen – Drei Angeklagte mit je zwei Verteidigern, eine Nebenklägerin samt Anwalt, drei Gutachter. Dazu noch jede Menge Presse und Öffentlichkeit, da wird es am Mittwoch auch im Schwurgerichtssaal 218 des Bremer Landgerichts ganz schön eng. Drei Männer sind des gemeinschaftlichen Mordes angeklagt, sie sollen einen 46-Jährigen aus der Bremer Neustadt im April 2020 getötet haben, nachdem sie seine Geldkarte samt PIN erpresst hatten. Laut Anklage hoben sie 1 000 Euro vom Konto ab und verkauften später auch noch das Fahrzeug des Opfers und das seiner Mutter.

Verdächtige aus Untersuchungshaft entlassen

So lautet die Anklage, aber all das erklärt das große Interesse an diesem Prozess nicht. Die drei Bremer waren nämlich nach sechs Monaten Untersuchungshaft auf Geheiß des Oberlandesgerichts im Mai 2022 auf freien Fuß gesetzt worden – wenige Tage vor dem geplanten Beginn der Hauptverhandlung. „Eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit“, wie ein Verteidiger am Mittwoch meint, ein Skandal, wie die Bremer CDU seinerzeit befand (wir berichteten). Aber die gesetzliche Höchstdauer für eine U-Haft beträgt nun einmal sechs Monate, und einen Ausnahmegrund von dieser Regel konnte das Bremer Landgericht nicht vorweisen.

Die Tatsache, dass die Angeklagten das Opfer nach der Tat auch noch zerstückelt haben sollen, ist ein zusätzliches Detail: Als seine Halbschwester ihn vermisst meldete, war der 46-Jährige bereits tot. Sein Körper wurde demnach in einem Waldstück bei Gyhum (Landkreis Rotenburg) gefunden, die Hände, Füße und der Kopf fehlen bis heute.

Mordprozess in Bremen: Angeklagte schweigen

Die drei Angeklagten (32, 40 und 41 Jahre alt) äußern sich zu dem Anklagevorwurf nicht. Der 41-Jährige hatte dies allerdings bereits mehrfach im Laufe der Ermittlungen getan; auf seinen Angaben fußt im Wesentlichen die Anklage. Einer sein Verteidiger wirft in seinem Eröffnungsvortrag („Opening Statement“) den ermittelnden Kriminalbeamten und der Staatsanwaltschaft „schwerwiegende willkürliche Rechtsverstöße“ vor. So habe sich sein Mandant bei der Polizei auf sein Schweigerecht berufen, sei aber trotzdem weiter vernommen worden. Die Aussage sei daher unverwertbar. Er beruft sich sogar auf die Generalstaatsanwaltschaft; diese habe bei der Haftprüfung befunden, dass es Widersprüche in der Aussage zu anderen Ergebnissen gebe.

Die beiden anderen Beschuldigten gerieten dem Vernehmen nach durch ein zufällig von einer Zeugin gehörtes Telefonat in den Fokus; das Gespräch wurde im Mietshaus des Opfers geführt. Aus dem Wortlaut konnte man, weil das Wort „Mörder“ fiel, eine Verbindung der beiden einzigen Bewohner zum Täter vermuten. Daraufhin wurde eine Telefonüberwachung angeordnet.

Rechtsanwalt Temba Hoch erklärt, man habe „den Mindestanspruch an ein rechtsstaatliches Verfahren verfehlt“, es sei „getäuscht, getrickst und gelogen worden“. Hoch verteidigt den 40-Jährigen, der laut Aussage des 41-Jährigen das Tatgeschehen und das Vorgehen danach beherrschte. So soll er mit dem Handy seines toten Vermieters an einige von dessen Kontakten Nachrichten verschickt haben, dass dieser eine Auszeit benötige und eine Frau in Hamburg kennengelernt habe, wo er nun Zeit verbringe.

Diese Nachricht machte die Runde, und sie erreichte über Umwege auch die 29-jährige Halbschwester des Opfers. Die machte sich Sorgen um ihren Bruder, weil er auf Messenger- oder Facebook-Nachrichten nicht reagierte. Es vergingen dann aber doch rund sechs Monate, bis sie sich aus dem niedersächsischen Bad Münder auf den Weg nach Bremen machte.

Der Briefkasten quoll über, und auch zwei der Angeklagten, die in einer Wohnung des Opfers Mieter waren, wussten von nichts. Daraufhin ließ die Polizei die Wohnung des Bruders öffnen. Nichts. „Es sah so aus, als sei er morgens weggegangen und würde abends wiederkommen“, sagt die 29-Jährige in ihrer mehrstündigen Aussage. Aufgeräumt, Lebensmittel im Kühlschrank, kein Abschiedsbrief – unwahrscheinlich, dass da der Freitod gewählt wurde. „Im Nachhinein denke ich mir: Warum habe ich so viel Zeit verstreichen lassen?“, sagt sie. Immer wieder stockt sie, muss schlucken oder weint.

Im Folgenden hatte sie mehrfach Kontakt mit den Mietern ihres Bruders, den Angeklagten, insbesondere dem mutmaßlichen Haupttäter. Mit ihm habe sie „am Telefon darüber spekuliert, was mit meinem Bruder sein könnte“, sagt die junge Frau. Der Angeklagte ignoriert äußerlich die Zeugin, schaut geradeaus an ihr vorbei. Der Anklage zufolge wusste er zu dem Zeitpunkt ganz genau, was mit ihrem Bruder war.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.