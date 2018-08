Bremen von A bis Z: G wie Gelber Sack

Von Thomas Kuzaj - Die Kollegin klingt fast ein wenig bedrückt. Es ist ein ernstes Thema, man kann sich sehr viele Gedanken darüber machen. Sie hat sich entschieden, es offen anzusprechen, was ja nur hilfreich sein dürfte. Es geht um Trennung. Mülltrennung. Es geht. . . um den Gelben Sack.

Überall sei sie gewesen, klagt die Kollegin. Doch nirgendwo habe sie Gelbe Säcke bekommen – jedenfalls in der Bremer Neustadt nicht, wo sie wohne. Nun wisse sie nicht mehr weiter.

Tja, solche Geschichten sind immer wieder zu hören. Wie es scheint, lieben die Bremer die Gelben Säcke. Sie – die Säcke – sind offenbar so begehrt, dass es immer mal wieder zu Versorgungsengpässen kommt. Manchen Leuten soll das Thema so sehr auf den Sack gehen, dass sie sich richtig darüber ärgern. Andere – wie die Kollegin – suchen das Gespräch.

Und es gibt ja auch viel zu besprechen. Manche Bremer mögen die (gefüllten) Gelben Säcke schon gar nicht mehr auf die Straße stellen, weil sie ihnen zu kostbar erscheinen – gerade im Verhältnis zum Inhalt.

Was also tun? Auf Ebay anbieten? Sammeln? Horten? Man muss ja auch schon mal an Weihnachten denken. . .

Aber neben dem Schwarzmarkt für Gelbe Säcke gibt es offenbar auch noch ganz konventionelle Wege, um an die begehrten Stücke zu kommen. An den Verteilstellen, die das zuständige Entsorgungsunternehmen eingerichtet hat. Das sind zwar nicht übermäßig viele. Aber wenn man erstmal eine davon gefunden hat, winkt einem zuweilen das pure Glück. Sogar in der Neustadt soll es verschiedene Verteilstellen geben. Nur eben – siehe oben. In Hastedt (vier Verteilstellen) sei es hingegen kein Problem, Gelbe Säcke zu bekommen, sagt uns ein vertrauenswürdiger Hastedter.

Wir machen nun die Probe aufs Exempel. Und zwar ganz neutral in der Innenstadt (drei Verteilstellen). Schnell rein ins Geschäft und in verschwörerischem Ton (nicht zu laut, muss ja nicht jeder mitkriegen) geraunt: „Bei Ihnen soll es Gelbe Säcke geben...“

„Ja“, antwortet der junge Mann – und reicht gleich zwei Rollen über den Tresen. Zwei Rollen! Einfach so! Ohne Coupons, Wertmarken oder polizeiliches Führungszeugnis. Die Kollegin aus der Neustadt wird ganz schön staunen.