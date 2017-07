Bremen nimmt 25-jährigen Gefährder in Abschiebehaft

Mutmaßlicher Islamist

Bremen - Die Bremer Sicherheitsbehörden haben erneut einen mutmaßlichen Islamisten in Abschiebehaft genommen. Der 25-Jährige saß bislang in der Justizvollzugsanstalt und sei von dort in Abschiebehaft genommen worden, wie die Sprecherin des Innensenators, Rose Gerdts-Schiffler, am Montag auf Anfrage mitteilte.