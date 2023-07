Bremen: Galt Brandanschlag Innensenator Ulrich Mäurer?

Galt der Brandschlag auf zwei Autos in Bremen in der Nacht zu Mittwoch dem Innensenator? Das zumindest behaupten angebliche Täter auf einer linksextremen Plattform.

Bremen – Linksextremisten haben sich zu den Brandanschlägen auf zwei Autos am Weidedamm in Findorff bekannt. Es deutet einiges darauf hin, dass der Anschlag Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) galt. Zumindest behaupten angebliche Täter auf einer linksextremistischen Internetplattform, sie hätten den Wagen des Innensenators angezündet, berichtete am Freitag Polizeisprecher Nils Matthiesen. Die Polizei wies das zurück. Matthiesen: „Die Behauptung ist falsch.“

In der Nacht zu Mittwoch waren in Findorff zwei Autos in Flammen aufgegangen, ein weiteres wurde beschädigt. Die Ermittler gehen nach der Spurenauswertung von Brandstiftung aus, so Matthiesen. Er betonte, von den Autos gehöre keines dem Innensenator. Der Staatsschutz ermittelt.

In dem Bekennerschreiben auf der linksextremistischen Plattform heißt es, man habe eine Brandbombe unter dem Wagen des Innensenators in der Nähe seiner Haustür angezündet. Mäurer wird voller Hass beschimpft. Unter anderem wird behauptet, sein Job sei „die skrupellose Umsetzung der mörderischen europäischen und deutschen Fluchtregulation auf dem Gebiet der Hansestadt Bremen“.

Seit vielen Monaten gehen in Bremen, das laut Verfassungsschutz ein Zentrum des Linksextremismus ist, Autos, vor allem hochwertige und immer wieder Fahrzeuge von Polizei, Immobilienunternehmen und auch Bundeswehr, in Flammen auf. Die Spuren führen ins linksextremische Milieu.