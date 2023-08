Bremen: Galerieholländer wird zur maritimen Mühle

Von: Jörg Esser

Rund um die Mühle stehen im Biergarten bis zu 180 Plätze zur Verfügung. © Esser

In der Bremer Wall-Mühle öffnet ein neues Restaurant. Die „Beck’s-Mühle“ setzt auf maritimes Ambiente und bremisch-norddeutsche Küche mit Knipp, Matjes und Labskaus.

Bremen – Alles wurde rausgerissen, alles wurde neugemacht – die Wall-Mühle hat sich vor allem im Inneren verwandelt. Eben von der „Kaffeemühle“ in die „Beck’s-Mühle“. „Unsere Gäste werden die Einrichtung der Mühle nicht wiedererkennen“, sagt Projektmanagerin Anna Dierks und lenkt den Blick des Betrachters auf den neuen Tresen, die neue Zapfanlage, die Siebträgerkaffeemaschine, neues Mobiliar und den frischen Anstrich. Die Weichen für die Neueröffnung am Sonnabend, 5. August, sind gestellt. Oder besser: Die Segel sind gesetzt. Schließlich beherrscht maritimes Ambiente die Innenarchitektur des Galerieholländers.

Eine Mühle braucht Wind, ein Segelschiff auch, ein aus der Bierwerbung bekannter Dreimaster auch. Die „Alexander von Humboldt“ ist als Wandgemälde unübersehbar, der Weg übers Schiff führt in die Kombüse, also in die Küche der „Beck’s-Mühle“. „Vorsicht, Schwingtür“ ist zu lesen. Die Beleuchtung erinnert an kleine Fischernetze, das Geländer der Treppe zum Obergeschoss an eine Reling. Zweimal 50 Plätze hat die Gastro-Mühle im Innenbereich. Im Biergarten mit Blick in die Wallanlagen kommen bis zu 180 hinzu.

Neues Restaurant im Galerieholländer in Bremen: 100 Plätze im Innenbereich, 180 im Biergarten

„Wir zeigen, was die Hansestadt so zu bieten hat“, fährt Anna Dierks fort. „Wir wollen Touristen in die Bremer Küche einladen.“ Und lenkt den Blick in die Speisekarte. Labskaus (auch vegan), Rote Grütze, Bremer Knipp, Matjes, Hanseatenschmaus. „An einem traditionsreichen Ort wird die bremische und norddeutsche Küche zelebriert“, heißt es. Und die ist maritim. Viel Fisch soll es geben. Lachs und Aal werde vor Ort in einem eigenen Ofen geräuchert, heißt es. Gastronomischer Leiter der „Beck’s-Mühle“ wird Gennadij Zaiats. Für den 39-Jährigen ist der Job auch „eine Herzensangelegenheit“. Von 2003 bis 2013 hat er als Koch in der „Kaffee-Mühle“ gearbeitet.

„Eine Herzensangelegenheit“: Gennadij Zaiats war zehn Jahre lang Koch in der „Kaffeemühle“. Jetzt wird er gastronomischer Leiter der neuen „Beck‘s-Mühle“ in der denkmalgeschützten Wall-Mühle. © Esser

Frühstück bis 12 Uhr, wöchentlich wechselnder Mittagstisch von montags bis freitags (11.30 bis 14.30 Uhr), Kaffee und Kuchen, Abendessen – Zaiats und sein Team decken die ganze Tagespalette ab. Geöffnet ist täglich von 9.30 bis 22 Uhr, die Küche schließt um 21 Uhr.

„Bremisch genießen“ mit Gerstensaft aus der Neustadt

„Bremisch genießen“, lautet das Motto. Und dazu gehört dann wohl auch der Gerstensaft aus der Neustadt. Beck’s ist ja nicht nur Namenspatron, sondern laut Dierks auch Ideengeber. Der Schriftzug jedenfalls ist omnipräsent, nicht nur auf den Sonnenschirmen im Biergarten. Die Bar ist mit zahllosen Kronkorken aus dem Hause ABInbev verziert.

Tische können bereits online unter „www.becksmuehle.de“ reserviert werden. Für bis zu zehn Personen. Termine gibt es (fast) rund um die Uhr. Pünktlich zum Eröffnungstermin soll auch der Online-Auftritt mit Inhalten bestückt werden. Mit der Speise- und Getränkekarte zum Beispiel. Ganz analog weisen außerdem zur Neueröffnung Stelzenläuferinnen den Weg zur Mühle.

Eine neue Hinweistafel weist den Weg zur historischen Wall-Mühle. © Esser

Seit Herbst 2022 steht die Wall-Mühle still. Nach mehr als 25 Jahren schloss Jörg Stenzel Ende Oktober seine „Kaffeemühle“ mit Restaurant, Café und Bistro in der denkmalgeschützten Mühle und kündigte den Mietvertrag mit Immobilien Bremen. Der Eigenbetrieb verwaltet die städtischen Liegenschaften. Und der Galerieholländer mit fünfgeschossigem, achteckigem Unterbau aus Klinkersteinen sowie vier Jalousieflügeln mit einem Durchmesser von 24 Metern, die zur Drehzahlregulierung mit Bremsklappen ausgestattet sind, gehört seit 1889 der Stadt und steht seit 1953 unter Denkmalschutz. Zu Beginn des Jahres jedenfalls ist die Bührmann-Gruppe (die ja unter anderem am Lankenauer Höft involviert ist) in den Mietvertrag eingetreten. Seither laufen die umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Übrigens: 1699 wurde Chronisten zufolge die erste Mühle an dem Standort der heutigen Wall-Mühle erbaut. Seit etwa 1815 stand auf der Gießhausbastion eine Windmühle, die 1832 ein Brand zerstörte. Sie war Teil einer Kette von sechs Getreidemühlen in den Wallanlagen. Im Jahr 1833 wurde nach Plänen von Mühlenbaumeister Berend Erling eine neue Mühle errichtet.