Galerie Unger präsentiert zwei Künstler

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Buchstäblich durch „Raum und Zeit“ bewegt sich die Galerie von Corona Unger dieser Tage. Denn in ihren Räumen an der Georg-Gröning-Straße 14 in Schwachhausen präsentiert die Galeristin jetzt (sprich: bis zum 2. Dezember) Wandobjekte und Lichtskulpturen.

Zu sehen sind Arbeiten der Künstler Heiner Thiel und Siegfried Kreitner, zu sehen ist – so Unger – „eine Doppelausstellung im Dialog gemeinsamer Material- und Farbimpulse von minimal-kinetischen Skulpturen, die in ständiger, ruhiger Bewegung farbige Lichter aussenden, und konkav geformten Wandobjekten in ebenso intensiven Farbtönen“.

Thiel, sagt die Galeristin, „entwickelt seine sphärisch gekrümmten Aluminiumtafeln mit nur wenigen Schnitten in das Material“. Dabei konzentriert er sich „auf eine klare, unverwechselbare Form“.

Unger: „Die nuancenreich schimmernde Farbgebung erfolgt in einem elektrochemischen Eloxierungsverfahren. Ihre hohlspiegelartige Grundform leitet das Licht auf vielfältige Weise über die sanft geschwungene Oberfläche der Kunstwerke.“

Kreitners Skulpturen – „in äußerster Präzision konstruierte Lichtobjekte“ – verleiten den Betrachter zur Versuch, die Geheimnisse des Aufbaus lüften zu wollen. Unger beschreibt es mit diesen Worten: „Antrieb, Energie und Volumen agieren in ebenmäßigem Fluss – in steter Variabilität und Relation zum inneren und äußeren Raum. Die Stille ihrer konzentrierten Bewegung durchbrechen farbige Lichtakzente. Sie vollenden den komplexen Wahrnehmungsprozess der perpetuum-mobile-artigen Module.“

Heiner Thiel studierte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und an der Städelschule in Frankfurt am Main. Der Künstler lebt und arbeitet in Wiesbaden.

Siegfried Kreitner studierte an der Hochschule der Künste in Berlin, an der New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture und an der Akademie der Bildenden Künste in München. Dort lehrt er seit 2005 kinetischen Objektbau. Er lebt auch in München.

In Bremen wiederum, eben in ihrer Galerie, spricht Corona Unger am Donnerstag, 8. November, über „Licht in Bewegung und Krümmung“. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr, dauert etwa 45 Minuten und kostet keinen Eintritt. „Ich führe immer sehr gern unsere Gäste durch die Ausstellungen und nah an die Kunstwerke heran, so dass sie wirklich etwas entdecken können. In diesem Fall sind es interessanterweise Lichtspulen, Motoren, Getriebe und schillernde Oberflächen“, sagt die Galeristin.

Helmchen spielt Schumann

Kompositionen von Clara und Robert Schumann, die er augenblicklich im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee für seine neue CD aufnimmt, spielt der Pianist Martin Helmchen genau dort auch bei einem abendlichen Konzert. Es beginnt am Donnerstag, 15. November, um 20 Uhr. Eintritt nach Veranstalterangaben 30 Euro, ermäßigt 20 Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

„Helmchen etablierte sich mit seinem ausdrucksvollen und innigen Spiel in der ersten Liga der Klavierwelt“, so eine Sprecherin des Sendesaals. Der Künstler ist bereits mit etlichen Spitzenorchestern aufgetreten und hat mit Top-Dirigenten gearbeitet.

1982 in Berlin geboren, studierte er zunächst bei Galina Iwanzowa in Berlin, wechselte später zu Arie Vardi nach Hannover; weitere Mentoren sind William Grant Naboré sowie Alfred Brendel.

Einen ersten entscheidenden Impuls, so heißt es im Sendesaal, bekam seine Karriere, als er im Jahr 2001 den „Concours Clara Haskil“ gewann. 2006 wurde Helmchen mit dem „Credit Suisse Young Artist Award“ ausgezeichnet. Das Konzert im Sendesaal gibt er am vorletzten Tag seiner Album-Produktion.