Fünf Männer rauben 25-Jährigen in der Bremer Helenenstraße aus

Bremen - Fünf Männer haben am Sonntagmorgen in der Bremer Helenenstraße einen 25-Jährigen ausgeraubt.

Wie die Polizei berichtet, betrat der 25-jährige Ottersberger gegen 6.30 Uhr eines der „Etablissements“ an der Helenenstraße, wo ihn fünf Personen ansprachen. Als der Mann sein Handy zückte, wurde er umzingelt und von hinten in den Würgegriff genommen. Weil er sein Mobiltelefon weiter festhielt, biss ihm einer der Täter in den Finger. Die Männer raubten seine Geldbörse sowie sein Smartphone.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/3623888 entgegen.

Rubriklistenbild: © Archivbild: kom