Frost: Asylunterkunft in Bremer Überseestadt geräumt

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

In der Messehalle 4 sind 630 Betten für Flüchtlinge aufgestellt worden. Etwa 400 Menschen aus den Zelten in der Überseestadt wurden hier am Donnerstag zunächst untergebracht, da wegen Frostschäden nur noch drei der vier Zelte beheizt werden können. 150 Flüchtlinge wollten nicht umziehen. © Sozialressort

Die frostigen Temperaturen haben am Donnerstag für eine Spontanaktion gesorgt: Rund 400 Flüchtlinge wurden aus der Asylunterkunft in der Bremer Überseestadt in eine Messehalle gebracht. Grund: eingefrorene Leitungen.

Bremen – Eingefrorene Wasserleitungen, ausgefallene Heizungen: Der Frost hat die Asylunterkunft in der Überseestadt stark getroffen. Das Sozialressort und viele Helfer räumten die Zeltstadt am Donnerstag zu großen Teilen und brachten die Flüchtlinge in der Messehalle 4 auf der Bürgerweide unter.

Asylunterkunft: Nur eins von vier Großzelten beheizbar

„Nur eines von vier Großzelten kann derzeit noch verlässlich beheizt werden“, hieß es aus dem Ressort von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Rund 400 Menschen wurden in Bussen aus der Überseestadt zur Messehalle gefahren. Platz ist hier für 630 Flüchtlinge und Asylbewerber. Etwa 150 Menschen lehnten das Angebot zum Umzug in die warme Halle ab, sie wollten lieber in den Zelten bleiben, sagte Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts. Immerhin: Die Wasserversorgung ist dort wieder hergestellt.

Wie gut, dass das DRK die Halle 4 auf der Bürgerweide im Auftrag der Sozialbehörde am Wochenende bereits mit 40 Ehrenamtlichen vorsorglich hergerichtet hatte. Eigentlich waren die 630 Betten als Notunterkunft für unvorhersehbar hohe Flüchtlings- und Vertriebenenzahlen über Weihnachten und Silvester gedacht. Das DRK ist Betreiberin von Zeltunterkunft und Messehalle. Stahmann zeigte sich dankbar, dass die Messe die Halle so schnell zur Verfügung gestellt habe. Sie sagte aber auch angesichts der höchsten Zuwanderung seit 2015: „Trotz eines sehr engagierten Ausbaus im Unterbringungssystem gehen uns die Alternativen allmählich aus.“

Feldbetten in der Bremer Messehalle

Die Halle ist mit doppelstöckigen Feldbetten ausgestattet. Eigene Kabinen konnten in der Kürze der Zeit und für die kurze Nutzungsdauer nicht aufgestellt werden, so Stahmann. Es gibt lediglich Abtrennungen zwischen den Bereichen für Familien und Männern, die allein angekommen sind. „Die Menschen haben es in der Messehalle warm und werden dort gut versorgt“, betonte die Senatorin. „Privatsphäre gibt es unter diesen Bedingungen aber bedauerlicherweise überhaupt nicht mehr.“ Die Halle steht bis Mitte Januar zur Verfügung, dann ist sie für Veranstaltungen gebucht.

Rund 700 Flüchtlinge haben zuletzt in den Großzelten in der Überseestadt gelebt. Familien mit Kindern (rund 45 Menschen) sind den Angaben zufolge am Donnerstag planmäßig in eine feste Notunterkunft in einem ehemaligen Büromarkt in der Neustadt umgezogen. Hier ist Platz für 300 Menschen.

Die Großzelte in der Überstadt sollten eigentlich jetzt gar nicht mehr bewohnt sein und nur noch als Notreserve dienen, so Stahmann. Doch der Umzug in die deutlich besser wärmegedämmten Leichtbauhallen hat sich verzögert. Die erste von drei Hallen mit 400 Betten kann erst in einigen Tagen bezogen werden, die beiden anderen wohl Mitte/Ende Januar. Hintergrund sind laut Senatorin Bauverzögerungen durch Lieferschwierigkeiten.

Bisher sind 2022 mehr als 12.500 Flüchtlinge nach Bremen gekommen

Nach Angaben des Sozialressorts sind in diesem Jahr bisher 12 538 Flüchtlinge nach Bremen gekommen, im Monat sind es etwa 1 200 Menschen. 4 200 leben in den Gemeinschaftsunterkünften des Landes und der Stadt Bremen. Vertriebene aus der Ukraine sowie Ausländer, die dort lebten, machen 5 302 der 12 538 Flüchtlinge aus. Die zweitgrößte Gruppe bilden Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan (2 693). Nächste stärkste Gruppe sind laut Sozialressort 1 664 illegal eingereiste Ausländer („Duldungssuchende“) aus den Westbalkanstaaten, asylrechtlich also sichere Herkunftsländer. Hinzu kommen zu den 12 538 Flüchtlingen etwa 1 000 unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma). Bremen hält in Erstaufnahme, Unterkünften, Heimen und angemietetem Wohnraum Platz für 8 900 Flüchtlinge und Geduldete vor.