Bremen von A bis Z: F wie Friseure

Von Thomas Kuzaj. Friseure sind kreative Menschen. Wohin das führt, ist jeden Tag auf der Straße zu sehen. Und an jedem Bundesliga-Spieltag auch im Weserstadion und im Fernsehen. Die Kreativität der Coiffeure aber beschränkt sich nicht auf der Hantieren mit Schere und Shampoo, mit Rasierer, Kamm und Färbemittel allein.

Sie zeigt sich ebenso deutlich schon im Namen des Salons. Hier sind, das ist bei einem Spaziergang durch Bremen sofort zu sehen, der Kreativität und der Phantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Auch Grammatik und Rechtschreibung werden oft einfach – Verzeihung – geschnitten. Selbst dann, wenn es wirklich haarig wird. Hauptsache, es gibt ein lustiges Wortspiel. Wie auch immer – Bremens Friseure lieben haarige Namen. Doch manche Fragen bleiben.

Ist man – zum Beispiel – in der „Hair Lounge“ und im „Hairclub“ auch mit eher schütterem Haar willkommen, oder braucht man da erstmal ein „Hairdesign“ von der „Haircompany“? Genügt das dann auch für den „Haar-Treff“? Tut es vielleicht auch einfach „Classic Hair“? Wird in der „Haar-Manufaktur“ das gleiche gemacht wie in der „Hairfabrik“ und in der „Haarfactory“? Ist die „Haarmonie“ in Gefahr, wenn der „Querschnitt“ in der „Friseurdiele“ die Kundin oder den Kunden zum „Fönix“ macht? Wird im „Hair-Express“ besonders schnell geschnitten?

Tja, manchmal hilft vielleicht nur noch ein Besuch in der „Haarschneiderei“, um neue „Haarimpulse“ zu setzen. Oder vielleicht auch der Weg nach Kattenesch. Zum Salon (bitte laut lesen) „Cut´n Esch“. Sie halten diese Bemerkungen für Haarspalterei? Ach, was. Die Welt der Friseure, sie muss einfach hairlich sein.