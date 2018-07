Start-up bringt mit Hofladenautomaten Landwirte und Kunden zusammen

Bremen - Von Viviane Reineking. Eier aus Freilandhaltung und Fliederbeerblüten-Fruchtaufstrich ganz oben, in den Reihen darunter Knoblauch-Basilikum- und Bockshornkleekäse, Hackfleisch-Soße, Kartoffelchips und Makkaroni: Hierbei handelt es sich nicht um einen Auszug aus dem Supermarkt-Sortiment, sondern um den Inhalt einer „Erntebox“ – eines Hofladenautomatens. Der steht nicht etwa auf dem Land, sondern mitten in der Bremer City: auf dem Stadtwerder zwischen Weser und Kleiner Weser.

Das Konzept zur „Erntebox“ stammt von Ben Kohz (22) und Jonas Meder (24). Kohz hat Politik studiert und nach eigenem Bekunden lange im Marketing gearbeitet, sein Partner ist Wirtschaftsinformatiker. Die Grundidee der „Erntebox“: Sie bringt Landwirte, die einen fairen Preis für ihre Produkte erzielen möchten, und Kunden in der Stadt, die frische Lebensmittel vom Bauern aus der Region suchen, zusammen. Landwirte, so Kohz, erwerben die gekühlten und speziell umgerüsteten Automaten und stellen Produkte auf ihrem Hof zur Abholung bereit.

Die „Erntebox“, so auch der Name des Start-ups, sei Dienstleister, übernehme das Marketing und den Service. Soll heißen: Mitarbeiter holen die Produkte vom Bauernhof ab und befüllen die Automaten in der Stadt. Auch die logistische Produktplanung sowie die Wartung der Hofladen-Automaten übernehme „Erntebox“. Kohz erklärt die „Win-Win-Situation“: „Wir haben wenig Erfahrung in der Tierhaltung, die Landwirte nicht im Marketing. Und sie würden es vom Arbeitsaufwand her kaum schaffen.“ Die frischen Lebensmittel würden ohne weiteren Arbeitssaufwand für die Erzeuger direkt vom Landwirt an den Kunden verkauft. Eine Umsatzpauschale von etwa zehn Prozent verbleibe bei der „Erntebox“. Diese Art des Direktverkaufes von frischen Produkten in der Stadt sei einzigartig, so Jungunternehmer Kohz.

+ Dass Landwirte ihre Produkte in Hofläden auf dem Land anbieten, kennt Debbie Uhlenwinkel aus Syke bereits. Etwas Neues ist für sie der „Erntebox“-Automat mit frischen Produkten mitten in der Stadt – hier auf dem Stadtwerder. © Reineking

Seit Mitte Juni steht ein Hofladenautomat auf dem Stadtwerder (Tanzwerder 20), ein weiterer in Habenhausen (Baumhauser Weg 12). Viele Produkte stammen vom Hof von Anja Suhren und Andreas Speckels-Suhren aus Nordenham. Für den Sonntagskuchen fehlen die Eier? Für die Pasta am Abend die Nudeln? In beiden „Ernteboxen“ können Kunden rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, einkaufen. So wie Jürgen Wiese. Der Rentner wohnt mit seiner Frau direkt gegenüber dem Automaten auf dem Stadtwerder, hat schon einige Lebensmittel aus der „Erntebox“ gekauft. „Schmeckt echt gut“, so sein Urteil, „auch, wenn es etwas teurer ist als im Supermarkt.“ Durch den Automaten fühlt sich Wiese, selbst nicht mehr richtig gut zu Fuß, etwas besser mit alltäglichen Nahrungsmitteln versorgt. „Sonst ist hier ja nichts.“

Hofläden mit Selbstbedienungsautomaten kennt Debbie Uhlenwinkel bereits vom Land. Die Sykerin besucht ihre Schwägerin in Bremen und findet es gut, dass es Ähnliches nun auch in der Stadt gibt. Beim Blick in die „Erntebox“ vermisst sie frische Milch. Die gibt es derzeit nicht. Dafür finden sich im Bremer Automaten auch Trockennudeln – die als einziges Produkt laut Jungunternehmer Kohz nicht aus der Region stammen. Derzeit sei man noch in der Pilotphase. Und so „wechseln die Produkte, denn wir probieren gerade erst einmal aus, was vom Kunden gewollt ist“.

Das Angebot soll wachsen, ebenso die Anzahl der Produzenten. Neben Bremen sollen „Ernteboxen“ etwa in Oldenburg und – mittelfristig – unter anderem München hinzukommen. Jürgen Wiese würde es freuen: „Hoffentlich lohnt sich das Konzept, und die ,Erntebox‘ bleibt lange hier.“

www.erntebox.de