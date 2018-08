Auf frischer Tat ertappt: Vier Sprayer vorläufig festgenommen

Bremen - Beamten der Bundespolizei in Bremen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelungen, vier Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu ertappen und anschließend in Zusammenarbeit mit der Landespolizei Bremen zu stellen.

Das Ganze ereignete sich in der Abstellgruppe am Bahnhof Bremen-Vegesack, berichtet die Bundespolizeidirektion Hannover. Dort werden Fahrzeuge von Eisenbahnverkehrsunternehmen in der sogenannten Nachtabstellung geparkt. Immer wieder käme es in dieser Abstellgruppe zu Graffiti-Delikten.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich dort insgesamt vier (Eisenbahn-)Fahrzeuge von Eisenbahnverkehrsunternehmen. Zwei Wagen sollten den drei männlichen und der einen weiblichen Sprayerin laut Polizei als „Leinwand" dienen. Als diese sich an ihr „Werk" gemacht haben, wurde eine Streife der Bundespolizei auf die zwischen 19 bis 23-jährigen Sprayer aufmerksam. In einem geeigneten Moment seien alle vier Tatverdächtigen zeitgleich vorläufig festgenommen worden. Weiterhin konnten laut Polizei vor Ort diverse Beweismittel sichergestellt werden. Auf der Dienststelle der Bundespolizei in Bremen folgten die ersten Vernehmungen und weitere Ermittlungsmaßnahmen.

Bei der Tat wurde insgesamt eine Fläche von 52 Quadratmeterm besprüht. Zwei Beschuldigte seien bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt. Ein weiterer Beschuldigter muss sich zudem noch wegen unerlaubtem Besitz von Marihuana verantworten, meldet die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang weißt die Polizei auf die Gefahren beim Betreten von Gleisanlagen hin. Sollten Anwohner / Passanten verdächtige Personen in Gleisnähe sehen, sollten diese der nächsten Bundespolizeidienststelle oder über die Servicenummer 0800-6 888 000 gemeldet werden.

Rubriklistenbild: © Bundespolizeidirektion Hannover